Sahurda kahvaltı türü beslenme öneriliyor

Ramazan'da yaklaşık 15 saat süreyle oruç tutulacak. Peki, orucu zinde ve sağlıklı geçirmenin yolu hangi besinlerden geçiyor? Sahur sofralarında nelere dikkat etmeliyiz?

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı geldi. İlk sahur yapılacak, oruç için niyet edilecek...

Uzun saatler boyu oruçluyken tok kalmanın yolları ise sahur sofralarından geçiyor. Uzmanlar, sağlıklı bir oruç için sahurun atlanmaması gerektiğini vurguluyor.

Sahurda kahvaltı öneriliyor

Sahurda ağır yemekler yerine kahvaltı türünde beslenme öneriliyor.

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi ise şüphesiz çay. Uzmanlar, sahurda çayın açık içilmesini tavsiye ediyor.

Uzman Diyetisyen İpek Ertan, "Çay yerine başka bir bitki çayı koymak daha mantıklı olur ya da limonlu açık bir çay olmalı" dedi.

Son yıllarda tüketimi artan yulaf da, oruçluyken tok tutacak önemli besinlerden biri...

"Unlu mamullerden uzak durulmalı"

Uzak durulması gereken besinlerin başında ise unlu mamuller geliyor.

Ertan konuyla ilgili şunları söyledi:

"Karbonhidratların basit olanlarından özellikle hızlı kana karışıp kan şekerini yükseltip düşüren besinlerden uzak duracağız. Bunların başında tabiiki şekerli yiyecek ve içecekler geliyor, bundan sonra beyaz undan yapılmış tüm yiyecekler; börek, poğaça, kek, beyaz ekmek. vs."

2 litre su öneriliyor

Su tüketiminin ise yalnızca sahura bırakılmaması, iftar ile sahur arasındaki vakitte 2 litre su içilmesi gerekiyor.

Bu habere tepkiniz:



12/04/2021 09:27