Sahurda beslenme şekliniz oruç boyunca tok kalma sürenizi etkiliyor aynı zamanda yağ depolamanızı da engelleyebiliyor. Ne kadar doğru yiyecekler yerseniz o kadar rahat geçirebilirsiniz Ramazan ayını...

Sahurda yediğinizde metabolizma hızlandırıp yağ yakmaya yardımcı olan yiyecekler

Sahurda beslenme şekliniz oruç boyunca tok kalma sürenizi etkiliyor aynı zamanda yağ depolamanızı da engelleyebiliyor. Ne kadar doğru yiyecekler yerseniz o kadar rahat geçirebilirsiniz Ramazan ayını...

Sıvı içeriği yüksek gıdalar tüketin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Aslıhan Altuntaş kavun, karpuz veya çilek gibi meyvelerin sahurda yenmesini öneriyor. Sıvı içeriği yüksek olan besinler vücudun su kaybetmesini önler. Aynı zamanda bu besinler kalori oranı bir hayli düşüktür.

Bitki çaylarından için

Diyetisyen Altuntaş, vücudun sıvı dengesini koruması için şunları öneriyor: "Sıvı tüketimi bitki çaylarını da içeriyor. Bunlardan özellikle ıhlamur, rezene, ada çayı, yıldız anason gibi sindirimi kolaylaştırıcı, şişkinlik ve gaz hissini giderici etkiye sahip olanları tercih edilebilir."

Soda içmeye özen gösterin

Havalar sıcak olduğu için Ramazan boyunca yeterli sıvı alımına özen göstermek gerekir. İftarda suyu bir anda içmek mideyi rahatsız edebilir, hazımsızlık problemi yaşayabilirsiniz. Bunları engellemek için birden suya yüklenmemeli iftarda 3,4 bardak su içmeli yine sahur vakti de 4 bardak su tüketmelisiniz.

Peynir ve yumurta

Diyetisyen Aslıhan Altuntaş: "Sahur kahvaltılık besinlerle yapılmalı. Kişinin kolesterol problemi ya da karaciğer yağlanması yoksa mutlaka bir tam yumurtanın sahurda tüketilmesini öneriyoruz. Çünkü yumurta örnek bir proteindir. Protein kaynaklarından peynir de tercih edilmeli, ancak peynir seçimi yarım yağlı ya da yağsız peynirlerden yapılmalıdır. "