Şahveren Çakartaş Yeniden Başkan

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği Başkanı Uzm. Fzt. Şahveren Çakartaş oldu.

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği’nden verilen bilgiye göre, birliğin iki yılda bir düzenlenen olağan genel kurulu bugün Lefkoşa EMAA Sanat Merkezi Bahçesi’nde gerçekleştirildi.

Maske, mesafe ve hijyen şartlarına uygun yapılan genel kurulda, divan başkanlığını Sibel Karaca yaptı. Genel kurulda dernekler yasasına uygun olarak tüzük değişikliği de oy birliği ile onaylandı.

Kapalı oylama sistemi ile gerçekleşen seçimle görevi devralan yeni yürütme kurulu, şöyle oluştu:

“Başkan: Uzm. Fzt. Şahveren Çakartaş. Asbaşkan: Uzm. Fzt. Münevver Özakalın. Genel Sekreter: Uzm. Fzt. Ayşe Volkan. Mali İşler Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Sevim Öksüz. Halkla İlişkiler Koordinatörü: Uzm. Fzt. Caniz Ersümer Tonyalı. Eğitim Koordinatörü:

Uzm. Fzt. Batuhan İ. Dericioğlu. Faal üyeler: Uzm. Fzt. Melis Sahilli Bağkur. Fzt. Işılay Özaldemir, Fzt. Kamil Bayraklı.

Yedek Üyeler: Fzt.Yeliz Kuset, Fzt. Kardelen Besen.

Denetleme Kurulu: Fzt Sibel Karaca, Fzt. Buğçe Ebeler, Uzm.Fzt. Hüseyin Özkader.

Disiplin Kurulu: Uzm. Fzt. Fatma Özgöker, Uzm. Fz. Emine Kütüküt, Uzm. Fzt Cemaliye Hürer.”

“FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON DİPLOMASI OLMAYANLARIN ‘SAHTE’ UYGULAMALARI DEVLETÇE BİR AN ÖNCE DENETLENMELİ”

Birlikten yapılan açıklamada, meslek ve birlik yasaları olmamasının zorlukları ve fizyoterapi mesleğini etkileyen etkenlere işaret edilerek, yasanın bir an önce hayat bulması ve fizyoterapi ve rehabilitasyon diploması olmayanların “sahte” uygulamalarının devletçe bir an önce denetlenmesi gerektiği belirtildi.

Birlik, en asli hedefinin; halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi olduğuna da vurgu yaptı.

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05/06/2021 14:34