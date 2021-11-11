Said Arif Terzioğlu 33. ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) kurucusu, gazeteci Said Arif Terzioğlu, ölümünün 33. yıldönümünde anıldı.

İşte Said Arif Terzioğlu'nun Kıbrıs Türk toplumuna kattıkları ve yaşam hikayesi:

Gülten ÖZYAKUP SEZGİN

Cumhuriyet Gazetesi’nde çalıştığı dönemde üstün başarılarıyla dikkat çekti ve merhum cumhurbaşkanı Denktaş’ın isteği üzerine adadaki TAK Ajansı’nı kurdu.

Said Arif Terzioğlu

Said Arif Terzioğlu, Mart 1922’de yedi kardeşin en büyüğü olarak Emirgan, İstanbul’da dünyaya geldi.

Gazetecilik hayatına küçük yaşlarda başlayan Said Arif Terzioğlu, “Yeni Gün” gazetesinin de kurucusudur.

Cumhuriyet Gazetesi’nde parlamento muhabirliği, savaş muhabirliği, yazı işleri müdürlüğü ve genel yayın yönetmenliği yapan Terzioğlu, Kıbrıs’a 1958 ve 1963 yılında savaş muhabiri olarak geldi.

1973 yılında merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın özel görevlendirmesiyle Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) kuran Terzioğlu, cumhurbaşkanlığında da görev aldı.

Terzioğlu, iyi bir gazeteci ve baba olmasının yanında sosyal yönü kuvvetli bir kişilikti.

TC Parlamento Muhabirleri Derneği kurucusu ve başkanlığı da yapan Terzioğlu, 1974’ten sonra, Kıbrıs Kızılay Derneği ve Kıbrıs Türk Donanma Vakfı’nı kurdu.

1974 Mutlu Barış Harekâtı’ndaki üstün başarılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Kurmay Başkanlığı tarafından “gazi” unvanını alan Terzioğlu, 11 Kasım 1988 tarihinde Kıbrıs’ta vefat etti.

Başarılarla dolu geçmiş

Gazetecilik hayatına çocukluk yıllarında başlayan Terzioğlu, daha ilkokul yıllarında “Çocuk Sesi” ve “Afacan Dergisi”ne yazılar yazdı.

Gençlik yıllarında ise, Türkiye Ticaret Postası ve Tanin Gazeteleri’nde çalışan Terzioğlu, İstanbul’da “Yeni Gün Gazetesi”ni kurdu ve yayınladı. Ancak özel bir görevle Ankara Cumhurbaşkanlığı’na atanınca “Yeni Gün” Gazetesi’ni ailesine bırakıp Ankara’ya taşınan Terzioğlu, Cumhuriyet Gazetesi’nden gelen teklifi kabul ederek uzun yıllar burada çalıştı.

Terzioğlu, sırasıyla Cumhuriyet Gazetesi parlamento muhabirliği, savaş muhabirliği, yazı işleri müdürlüğü ve genel yayın yönetmenliği yaptı. Terzioğlu’nun Kıbrıs’la ilişkisi 1958 olaylarını takip için Cumhuriyet Gazetesi savaş muhabiri olarak Kıbrıs’a gelmesiyle başladı.

27 Aralık 1963’teki olaylarda İsrail’de savaş muhabiri olarak görev yaptığı sırada, 1963 olaylarını takibi için tekrar Kıbrıs’a gelen Terzioğlu, 1973 yılında ise merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın özel görevlendirmesi sonucu Kıbrıs’ın büyük ihtiyacı olan, Kıbrıs Türkü’nün dünyaya iletişimini sağlayacak Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) kurdu.

Altı yıl ajansın genel müdürlüğünü yapan Terzioğlu, vefatı olan 11 Kasım 1988 tarihine kadar merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın özel basın danışmanı olarak KKTC Cumhurbaşkanlığı’nda çalıştı.

Röportaj, seri röportaj, haber fotoğraf, araştırma ve inceleme dallarında “7 altın kalem”, “4 Gümüş kalem” ödülü kazanan Terzioğlu, iki kez Türkiye Cumhuriyeti tarafından yılın gazetecisi seçildi.

1966 yılında “Altın Yaldızlı Basın Şeref Kartı”na layık görülen Terzioğlu, Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde, basın yayın fakültelerinde, gazetecilik üzerine öğretim üyeliği yaptı. Terzioğlu, “Türk Ordusu” adlı kitabı ve “Atatürk’ün Ahmet Çavuşu” adlı kitapları Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi tarafından ders kitabı olarak okullara tavsiye edildi.

Said Arif Terzioğlu’nun ciddi bir Atatürk koleksiyonu mevcuttu. 2010 yılında Atatürk koleksiyonunun bir kısmı olan “Atatürk Resimleri” sergisi beğeniye sunuldu.

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11/11/2021 12:11