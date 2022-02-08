Aslen Limasollu olup Girne’de yaşayan 1974 Limasol Gazisi Saim Aygın hayatını kaybetti. Saim Aygın, Girne Belediyesi eski Başkanı Sümer Aygın’ın abisiydi.

Saim Aygın'ın cenazesi bugün saat 15.00'da Karaoğlanoğlu Camiinde kılınacak ikindi namazından ardından Karaoğlanoğlu mezarlığında toprağa verilecek.

"50 yıl daha tekerlekli sandalyede hayat mücadelesinin sembolü olarak yaşadı"

Saim Aygın'ın akrabası Esra Aygın vefatla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tarih 20 Temmuz 1974. Öğleye doğru. Yer Limasol Türk mahallesi. Türk askerinin adaya çıkmasının ardından Rum askerlerinin atmaya başladığı havan toplarından biri hemen yanına düşüp patladığında 34 yaşında genç bir adamdı. Parçalardan biri bel kemiğine, omuriliğine isabet etti. Onu ölü diye taşıdılar hastahaneye…

Ölmedi… Belden aşağısı felç oldu, tekerlekli sandalyeye mahkum oldu ama büyük bir inatla, azimle tutundu hayata. Küsmedi… Hiç kimseye muhtaç olmadığı gibi, iki çocuğunu tek başına büyüttü.

Çocukluğumun neredeyse her günü onun Girne’deki küçük bakkal dükkanında geçti. Hiç bir zaman neşesini kaybettiğini, şikayet ettiğini, kendine acıdığını duymadım. İçinde ne bir öfke kırıntısı, ne bir serzeniş, ne bir isyan hissetmedim. Büyük bir metanet, irade ve inatla yaşadı. Hayata gülümseyerek, hatta bazen hayatla dalga geçerek…

Ve öyle çok balık tuttu ki! Bıkana, usanana kadar bütün aileye yedirdi tuttuğu balıkları…

2000li yıllarda Annan planı döneminde tekerlekli sandalyesi ile barış şarkıları söyledi meydanlarda. “Benim yaşadıklarımı sizler yaşamayın diye buradayım” demişti bana bir keresinde. Öyle ya, barışı en çok isteyenler savaşın acısını en çok çekenlerdir…

1974’ten sonra neredeyse 50 yıl daha tekerlekli sandalyede hayat mücadelesinin sembolü olarak yaşadı…

Onu bu gece kaybettik.

Kalbimizde hep iradenin, dik duruşun, mücadelenin simgesi olarak yaşayacak. Babacığımın dediği gibi: “Sana hayranız” koca Saim Aygın. Işıklar içinde uyu…"

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08/02/2022 09:38