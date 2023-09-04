Saint Barnabas Manastırı'nda ayin

ads ads ads ads
04/09/2023

ads
Saint Barnabas Manastırı'nda ayin

Kıbrıslı Rumların geçtiğimiz Cumartesi günü, Salamis bölgesinde bulunan St. Barnabas Manastırı’nda ayin yaptığı belirtildi.

Haravgi gazetesi ayinin, Başpapaz Yoanni Yoannu tarafından yönetildiğini yazdı.

Başpapaz Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada “Apostolos Barnabas’a geri dönülecek günü beklediklerini” ileri sürdü.

Ayin sıklığına ilişkin bir soru üzerine Başpapaz, oturmuş ayinlerin her ayın ilk cumartesi günü ayrıca Şubat, Eylül, Ekim ve Aralık aylarının 3’üncü pazarları olduğunu belirtti.  

04/09/2023 10:19
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Saint Barnabas, Manastırı, ayin,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.