Saint Barnabas Manastırı'nda ayin

Kıbrıslı Rumların geçtiğimiz Cumartesi günü, Salamis bölgesinde bulunan St. Barnabas Manastırı’nda ayin yaptığı belirtildi.

Haravgi gazetesi ayinin, Başpapaz Yoanni Yoannu tarafından yönetildiğini yazdı.

Başpapaz Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada “Apostolos Barnabas’a geri dönülecek günü beklediklerini” ileri sürdü.

Ayin sıklığına ilişkin bir soru üzerine Başpapaz, oturmuş ayinlerin her ayın ilk cumartesi günü ayrıca Şubat, Eylül, Ekim ve Aralık aylarının 3’üncü pazarları olduğunu belirtti.