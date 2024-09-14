Şair İbrahim Altay’ın “Gitme Biçimleri-Ways of Leaving” kitabı yayımlandı

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14/09/2024

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Şair İbrahim Altay’ın “Gitme Biçimleri-Ways of Leaving” kitabı yayımlandı

 Yaşamını İngiltere’de sürdüren Şair ve Çevirmen İbrahim Altay’ın ilk şiir kitabı “Gitme Biçimleri- Ways Of Leaving” Işık Kitabevi yayınlarından çıktı.

Türkçe ve İngilizce olarak, iki dilli yayımlanan kitabın grafik tasarımını Ömer Tatlısu, editörlüğünü ise Fatoş Avcısoyu Ruso üstlendi.

Ana teması “ölüm” olan kitapta, varoluş, yalnızlık, incinmişlik, özlem temaları da dikkat çekiyor.

Kitap tüm kitapçılarda satışa sunuldu.

14/09/2024 10:43
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TAGS: Şair İbrahim Altay
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