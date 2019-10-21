Şair-Öykücü M. Kansu istanbul'da etkinliğe katılacak

"Usar Basım Yayım Ve Tanıtım"ın 26 Ekim’de İstanbul’da yer alacak “Yazarlar, Şairler, Ülkeler - Edebiyat Etkinliği" buluşmasına Kıbrıslı Türk Şair-Öykücü M. Kansu da katılacak.

M. Kansu tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinlikte; Makedonya Cumhuriyeti Pen Yazarlar Birliği Başkanı ve Karşılaştırmalı Edebiyat Dersleri öğretim üyesi Prof. Dr. şair-yazar Kata Kulavkova'nın 2016 yılında yayımlanan ve Türkçe'ye çevirisi "Autosiya-Lirik Tinsel Düşler" başlığıyla M. Kansu ile Dr. Mariya Leontiç tarafından yapılan kitabın tanıtım ve değerlendirilmesi 26 Ekim’de Beyoğlu'nda gerçekleştirilecek.

Söz konusu buluşmada M.Kansu, çeviri kitapla ilgili bildirisini sanatçı/yazar ve konuklarla paylaşacak.

21/10/2019 13:40