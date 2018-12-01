Şair Refik Durbaş hayatını kaybetti

Bir süredir diyalize giren ve akciğer tedavisi gören Refik Durbaş, son olarak zatürreye yakalmıştı. 74 yaşındaki Durbaş, akşam saatlerinde yoğun bakıma kaldırıldığı Medeniyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu.

Refik Durbaş’ın cenaze törenine ilişkin açıklama ailesi tarafından yakın zamanda paylaşılacak.