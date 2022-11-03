Şair ve yazar Mehmet Kansu’dan Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne bağış

 Şair ve yazar Mehmet Kansu, basında yer alan yayınlardan faydalanarak hazırladı.

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03/11/2022

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Şair ve yazar Mehmet Kansu’dan Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne bağış

 Şair ve yazar Mehmet Kansu, basında yer alan yayınlardan faydalanarak hazırladığı “Su Akarken Görseller, Şiirler, Öyküler, Söyleşiler ve Makedonca” adlı derlemeyi, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne bağışladı.

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Daire Müdürü Ejdan Sadrazam konuyla ilgili açıklamasında, derlemenin, ülkenin edebiyat alanında çok önemli değerlerinden biri olan Mehmet Kansu hakkında inceleme ve araştırma yapacak olanlar için eşsiz bir kaynak olduğunu vurguladı.

Derlemeyi bizzat Kansu’nun elinden almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Sadrazam, bu davranışın halk nezdinde örnek olmasını dileyerek, Kansu’ya teşekkür etti.

Ejdan Sadrazam, halka, kişisel fotoğraf, belge, görüntü ve diğer araçlarla oluşmuş arşiv materyallerini değerlendirmek amacıyla KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ni tercih etmesi çağrısı yaptı.

03/11/2022 13:43
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TAGS: Şair, yazar, Mehmet Kansu, Milli Arşiv, Araştırma Dairesi
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