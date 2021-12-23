Şair yazar Öksüzoğlu’nun şiir kitabı Kültür Dairesi’nin katkılarıyla basıldı

Şair yazar Oktay Öksüzoğlu’nun “Kıbrıs Türklerinin Kurtuluş Destanı” isimli şiir kitabı Kültür Dairesi’nin katkılarıyla basıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi şair ve yazarların kitaplarının basılmasına bütçe imkanları çerçevesinde katkı yapmaya devam ediyor.

Bu çerçevede Şair Yazar Oktay Öksüzoğlu’nun “Kıbrıs Türklerinin Kurtuluş Destanı” isimli şiir kitabı da Kültür Dairesi’nin katkılarıyla basıldı.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat’a teşekkür ziyaretinde bulunan Şair Yazar Oktay Öksüzoğlu, kitabını imzalayarak Akpolat’a takdim etti.

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23/12/2021 10:54