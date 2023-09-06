Saiss, Katar'dan Suudi Arabistan'a geçti
Beşiktaş'tan Katar temsilcisi Al Sadd'a 1,5 ay önce transfer olan 33 yaşındaki Faslı futbolcu Romain Saiss'in Suudi Arabistan takımlarından Al Shabab'a kiralandığını açıklandı.
06/09/2023
Saiss, Al-Sadd ile maça çıkmadan Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.
Al Shabab'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla transfer duyuruldu.
Beşiktaş'ın 24 Temmuz'da yollarını ayırdığı Faslı milli oyuncu Saiss, geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 26 maçta bir gol kaydetti.