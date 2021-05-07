Şaka hastanede bitti

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bir mobilya atölyesinde çalışmakta olan M.M.T.(E-18), iş arkadaşı Musa AĞUŞ ile şakalaştığı sırada elinde tutmakta olduğu çivi tabancasının tetiğine dokunması sonucu, makineden çıkan bir adet çivi Musa AĞUŞ’un vücudunun göğüs kısmına saplandı.

Yaralanan Musa AĞUŞ Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı.

M.M.T tutuklandı

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07/05/2021 10:06