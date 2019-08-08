Sakal modası 8 milyar dolar zarara yol açtı

Dünyanın en büyük perakende satış şirketi Procter&Gamble (P&G) çatısı altındaki Gillette markası, gençlerin jiletten vazgeçerek sakal bırakmasından dolayı 8 milyar dolar zarara uğradığını açıkladı.

gzt'de yer alan habere göre; 118 yıllık markayı 2005'te 57 milyar dolara satın alan P&G yetkilisi Jon Moeller, "Sakal tıraşlarına rağbetin azalması doğal olarak tıraş bıçakları, köpük, jel ve traş sonrası balsam gibi ürün satışlarımızı de olumsuz etkiledi” dedi.

Dünyaca ünlü markadaki dev kaybı değerlendiren ABD basınında "Jake Gyllenhaal, Drake ve daha birçok ünlünün artık kirli sakalı var. Gençler ayrıca iş yerinde ciddi gözükmek için de sakal bırakıyor. Artık dünya genelinde neredeyse her 5 gençten 4'ü sakal bırakıyor. Bebek yüzlü Leonardo Di Caprio ve Brad Pitt modası artık geride kaldı" yorumları yapıldı.