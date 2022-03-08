Sakallı, İstanbul kulüpleri ile görüştü

KKTC Atletizm Federasyonu bir dizi temasta bulunma adına gittiği İstanbul’da Türk atletizminin önemli kulüplerini ziyaret etti.

Göreve geldikten sonra çalışmalarını hızlandıran Atletizm Federasyonu’nda başkan Ferhat Sakallı ve Yönetim Kurulu üyesi Cem Kılıç, İstanbul’da Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, ENKA ve İstanbul Büyükşehir Belediye kulüplerinin atletizm şubeleri ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Özellikle Kıbrıslı Türk atletlerin gelişimi ve Türk atletizminin önemli kulüplerinde yer alabilmesi adına yapılan görüşmelerin verimli geçtiği, ilerleyen dönemlerde işbirliğinin artırılarak başarılı atletlerimizin bu kulüplerde spor hayatlarını devam ettirebilmesi adına yararlı ziyaretler yapıldığı belirtildi.

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08/03/2022 15:18