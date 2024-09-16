Sakarya'da fabrikada patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren makarna fabrikasındaki yem silolarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine kent merkezi, ilçe ve çevre illerden ambulans ve itfaiye ile AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre soğutma çalışmalarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılılan açıklamada 30 kişinin yaralı olduğu yaralılardan 6 kişinin durumunun ağır, 2 kişinin de entübe edildiği belirtildi.

Ayrıca soğutma çalışmaları esnasında 3 itfaiye eri hafif yaralandı.

Mahsur kalan işçi kurtarıldı

Bu arada patlamanın meydana geldiği silo alanında mahsur kalan bir işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Dumandan etkilenen işçi, ambulansta müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı.

Alevleri kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan riskli olduğu gerekçesiyle çevik kuvvet ekipleri, bölgedeki güvenlik çemberini genişletti.

"Hepsiyle birebir konuştuk, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik"

Olay yerinde incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılara geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Olay yerinde gazetecilere açıklama yapan Vali Karadeniz, patlamada yaralananların 6'sının durumunun ağır, 2'sinin ise entübe durumda olduğunu söyledi.

Karadeniz, "Yaralılarımızdan durumu ağır olanlar, Kocaeli'deki yanık merkezine sevk edildi. Bunun yanında Düzce, Hendek ve Akyazı'da diğer yaralılarımızın tedavilerine devam edilmekte." diye konuştu.

Vali Karadeniz, kentte tedavi edilen yaralıların bilinçlerinin açık olduğunu dile getirerek, "Hepsiyle birebir konuştuk, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Tekrar ben kendilerine geçmiş olsun diyorum. Allah'tan şifa diliyorum." dedi.

Olayın nedenine ilişkin net bir kanaat bildirmenin yanlış olacağını, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı sürdürdüğünü anlatan Karadeniz, yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.

Öte yandan AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İnci ve Ertuğrul Kocacık, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Sağlık Müdürü Kayhan Özdemir de olay yerine geldi.

Adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada yaralananlara acil şifa diledi.

Patlama sonrası çıkan yangının söndürülmesi ve yaralıların tedavisi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Tunç, "Patlamanın nedeni ve sorumluların tespiti için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır" sözlerini kullandı.

Sosyal destek ekipleri görevlendirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sakarya Hendek'te bir fabrikada gerçekleşen patlamada yaralananlara acil şifa diledi.

Göktaş, patlama sonucunda yaralanan ve olaydan etkilenenler için psikososyal destek ekiplerini ivedilikle görevlendirdiklerini kaydetti.

1 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında meydana gelen patlamayı araştırmak üzere 1 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirdiğini duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca olayı araştırmak üzere 1 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır. Tedavileri devam eden işçi kardeşlerimizin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum."