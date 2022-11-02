Sakatlık onları vurdu! Dünya Kupası'nda yoklar...
2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala son olarak Fransa Milli Takımı forması giyen Pogba'nın turnuvayı kaçıracağı açıklanmıştı. İşte sakatlıklardan ötürü Katar'a gidemeyecek yıldızlar...
02/11/2022
2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala son olarak Fransa Milli Takımı forması giyen Pogba'nın turnuvayı kaçıracağı açıklanmıştı. İşte sakatlıklardan ötürü Katar'a gidemeyecek yıldızlar...
N'GOLO KANTE - FRANSA
PAUL POGBA - FRANSA
RAPHAEL VARANE - FRANSA
DIEGO JOTA - PORTEKİZ
PAULO DYBALA - ARJANTİN
WIJNALDUM - HOLLANDA
EMILE SMITH ROWE - İNGİLTERE