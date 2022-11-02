Sakatlık onları vurdu! Dünya Kupası'nda yoklar...

2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala son olarak Fransa Milli Takımı forması giyen Pogba'nın turnuvayı kaçıracağı açıklanmıştı. İşte sakatlıklardan ötürü Katar'a gidemeyecek yıldızlar...

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02/11/2022

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Sakatlık onları vurdu! Dünya Kupası'nda yoklar...

2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala son olarak Fransa Milli Takımı forması giyen Pogba'nın turnuvayı kaçıracağı açıklanmıştı. İşte sakatlıklardan ötürü Katar'a gidemeyecek yıldızlar...

N'GOLO KANTE - FRANSA

PAUL POGBA - FRANSA

RAPHAEL VARANE - FRANSA

DIEGO JOTA - PORTEKİZ

PAULO DYBALA - ARJANTİN

WIJNALDUM - HOLLANDA

EMILE SMITH ROWE - İNGİLTERE

02/11/2022 10:19
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TAGS: Dünya Kupası
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