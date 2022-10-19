Sakatlıklarından dolayı Dünya Kupası'nı kaçıracak yıldızlar

Sakatlığından dolayı Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek isimlerin listesi gittikçe artıyor. Son olarak Kante, Jota ve Isak'ın forma giyemeyeceği açıklandı. İşte Katar'a gidemeyecek isimler

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19/10/2022

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Sakatlıklarından dolayı Dünya Kupası'nı kaçıracak yıldızlar

Sakatlığından dolayı Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek isimlerin listesi gittikçe artıyor. Son olarak Kante, Jota ve Isak'ın forma giyemeyeceği açıklandı. İşte Katar'a gidemeyecek isimler:
 

Alexander Isak - İsveç

Diogo Jota - Portekiz

Reece James - İngiltere

Arthur Melo - Brezilya

N`Golo Kante - Fransa

Kyle Walker - İngiltere

Pedro Neto - Portekiz

Paulo Dybala - Arjantin

Paul Pogba - Fransa

Emile Smith Rowe - İngiltere

Boubacar Kamara - Fransa

Ronald Araujo - Uruguay

Georginio Wijnaldum - Hollanda

19/10/2022 09:26
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TAGS: Dünya Kupası
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