Sakatlıklarından dolayı Dünya Kupası'nı kaçıracak yıldızlar
Sakatlığından dolayı Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek isimlerin listesi gittikçe artıyor. Son olarak Kante, Jota ve Isak'ın forma giyemeyeceği açıklandı. İşte Katar'a gidemeyecek isimler
19/10/2022
Sakatlığından dolayı Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek isimlerin listesi gittikçe artıyor. Son olarak Kante, Jota ve Isak'ın forma giyemeyeceği açıklandı. İşte Katar'a gidemeyecek isimler:
Alexander Isak - İsveç
Diogo Jota - Portekiz
Reece James - İngiltere
Arthur Melo - Brezilya
N`Golo Kante - Fransa
Kyle Walker - İngiltere
Pedro Neto - Portekiz
Paulo Dybala - Arjantin
Paul Pogba - Fransa
Emile Smith Rowe - İngiltere
Boubacar Kamara - Fransa
Ronald Araujo - Uruguay
Georginio Wijnaldum - Hollanda