Sakatlıklarından dolayı Dünya Kupası'nı kaçıracak yıldızlar

Sakatlığından dolayı Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek isimlerin listesi gittikçe artıyor. Son olarak Kante, Jota ve Isak'ın forma giyemeyeceği açıklandı. İşte Katar'a gidemeyecek isimler:



Alexander Isak - İsveç

Diogo Jota - Portekiz

Reece James - İngiltere

Arthur Melo - Brezilya

N`Golo Kante - Fransa

Kyle Walker - İngiltere

Pedro Neto - Portekiz

Paulo Dybala - Arjantin

Paul Pogba - Fransa

Emile Smith Rowe - İngiltere

Boubacar Kamara - Fransa

Ronald Araujo - Uruguay

Georginio Wijnaldum - Hollanda

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19/10/2022 09:26