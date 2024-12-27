Sakız çiğnemenin vücuda 6 faydası: Bilim insanları kanıtladı

International Journal of Gastroenterology dergisinde yayımlanan 2013 tarihli bir araştırmada, sakız çiğnemenin sindirim sistemi üzerindeki etkileri ele alındı. Katılımcılara yemeklerden önce ve sonra sakız çiğnemeleri önerildi. Çalışma sonucunda sakız çiğnemenin, tükürük üretimini artırarak sindirimi hızlandırdığı tespit edildi.

2011 yılında, St. Lawrence University'den bir grup araştırmacı, sakız çiğnemenin zihinsel performans üzerindeki etkilerini inceledi. Appetite dergisinde yayınlanan bu araştırmada, sakız çiğnemenin, özellikle dikkat gerektiren görevlerde, katılımcıların performansını artırdığı ortaya çıktı.

Harvard Üniversitesi ve American Dental Association tarafından yapılan bir çalışma, şeker içermeyen sakızların diş sağlığına olan etkilerini analiz etti. Araştırmada, şeker içermeyen sakızların tükürük üretimini artırarak diş sağlığını iyileştirdiği ve plak oluşumunu azalttığı keşfedildi.

Neurobiology of Stress dergisinde yayımlanan bir başka araştırmada, sakız çiğnemenin kalp atış hızını ve kan basıncını düşürerek sakinleşmeye yardımcı olduğu bulundu. Sakız çiğnemenin, stresli durumlarla başa çıkmada duygusal rahatlama sağladığı da gözlemlendi.

2009 yılında yapılan bir çalışmada, sakız çiğnemenin, abur cubur isteğini azalttığı ve dolayısıyla kalori alımını sınırladığı bulundu.

Nicotine & Tobacco Research dergisinde yayımlanan başka bir çalışmada ise sigara içen kişilere nikotin sakızları yerine normal sakız çiğneme alışkanlığı kazandırmanın, sigara içme arzusunu azalttığı ve sigara içmeyi bırakan kişilerde başarı oranını artırdığı belirlendi.

AŞIRI ÇİĞNEME FAYDADAN ÇOK ZARAR GETİRİYOR

Ancak uzun süreli ve aşırı sakız çiğnemenin, çene eklemlerinde stres ve ağrıya yol açabileceğini unutmamak gerekir. Çene kaslarının aşırı kullanımı, çene kireçlenmesine ve dişlerde aşınmalara neden olabilir.

Bazı sakızlar, yüksek miktarda şeker veya yapay tatlandırıcılar içerdiği için diş çürümesine, mide rahatsızlıklarına ve insülin düzeylerinde dalgalanmalara yol açabilir.