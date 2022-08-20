Sakız zayıflatır mı?

Bu da akıllara sakız çiğnemek zayıflatır mı sorusunu getiriyor. Uzmanlar ise bunun deneysel bir çalışma olduğunu belirterek bu kadar yüksek oranda bir artışın olamayacağını vurgularken sakız çiğnemek zayıflatmaz görüşünü paylaştılar. Araştırmaya göre, 1 dilim ekmek yemek ile alınan kalorinin harcanabilmesi için 8 saat yumuşak sakız, 5.5 saat sert sakız çiğnemek gerekiyor.

‘Çiğnemenin maliyeti: İnsanlarda çiğnemenin enerjetik ve evrimsel önemi’ başlıkla araştırmada, ‘Tatsız, kokusuz bir sakız çiğnemek, metabolik hızı bazal seviyenin yüzde 10 ila yüzde 15 üzerine çıkarır’ denildi. Sakız çiğneyerek enerji tüketimini artırıp bunun da kilo kaybına yol açıp açmayacağını uzmanlara sorduk.

Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Çelik, bu oranda bir artışın abartılı olduğunu belirterek, “Bunun için bütün gün çiğnemek gerekir biraz abartılı. Yani normal bir hayatta bu mümkün değil, kimse o kadar uzun süre sakız çiğnemez, çiğneyemez. Sakız çiğnemenin genel olarak kilo vermeye bir etkisi olamaz” değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Tuba Kayan Tapan da bunun abartılı olduğunu belirterek, “Bu tür bilgilerden blumia, anoreksi gibi yeme bozukluğu olan hastalar korkunç bir şekilde etkileniyor ve çılgınlar gibi sakız çiğneyip salya problemi yaşıyorlar. Bir de psikolojik olarak sürekli sakız çiğneyerek kendilerini avutuyorlar. Bir kez daha belirtmek isterim ki sakız çiğnemenin kilo verme üzerinde bir etkisi yok” dedi.

Günlük hayatta uygulanamaz

Science Advances dergisinde çıkan ve sakız çiğnemenin metabolik etkilerinin değerlendirdiği makaleyi yorumlayan İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saka şunları söyledi: “Bu çalışma verilerine baktığımızda 1 dilim ekmek yemek ile alınan kalorinin harcanabilmesi için 8 saat yumuşak sakız çiğnemek gerekir. Bu günlük hayatta uygulanabilir değil.”

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20/08/2022 14:19