Sakkari'den ABD Açık'a erken veda

New York kentinde düzenlenen turnuvaya, üçüncü gün sabah seansı maçlarıyla devam edildi.

Yunan tenisçi Sakkari, 2. tur maçında klasmanın 75. sırasındaki Çinli Xiyu Wang ile karşılaştı. Rakibini 3-6, 7-5 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenen Wang, 3. turda ABD'li Alison Riske-Amritraj ile eşleşti.

Tunuslu Ons Jabeur (5 numaralı seribaşı), dünya 144 numarası ABD'li Elizabeth Mandlik'i 2-0 (7-5, 6-2) ile geçerek tur atladı. Jabeur, 3. turda bir diğer ABD'li tenisçi Shelby Rogers'ın rakibi oldu.

Tek kadınlarda Coco Gauff (12) ve Madison Keys (20) de 3. tura yükseldi.

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01/09/2022 14:34