Sakkari'den ABD Açık'a erken veda
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınların 3 numaralı seribaşı Maria Sakkari, 2. turda elendi.
01/09/2022
New York kentinde düzenlenen turnuvaya, üçüncü gün sabah seansı maçlarıyla devam edildi.
Yunan tenisçi Sakkari, 2. tur maçında klasmanın 75. sırasındaki Çinli Xiyu Wang ile karşılaştı. Rakibini 3-6, 7-5 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenen Wang, 3. turda ABD'li Alison Riske-Amritraj ile eşleşti.
Tunuslu Ons Jabeur (5 numaralı seribaşı), dünya 144 numarası ABD'li Elizabeth Mandlik'i 2-0 (7-5, 6-2) ile geçerek tur atladı. Jabeur, 3. turda bir diğer ABD'li tenisçi Shelby Rogers'ın rakibi oldu.
Tek kadınlarda Coco Gauff (12) ve Madison Keys (20) de 3. tura yükseldi.