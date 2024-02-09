Saklıkent Sitesi'nde Su Kesintisi ve Ön Ödemeli Su Sayacı Krizi

Haber Kıbrıs-Yağmur DÜŞER

Saklıkent Sitesi'nde yaşanan su kesintisi ve yeni uygulamaya alınan ön ödemeli su sayacı krizi, Yeni Boğaziçi Belediyesi ve site yönetimi arasında önemli bir gerginliğe neden oldu. Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir'in talimatıyla gerçekleşen bu değişiklik, site yönetiminin tepkisine neden oldu.

Saklıkent Sitesi Yönetim Kurulu Asbaşkanı Kerem Eti, değişikliğin önceden haber verilmeden ve site yönetimi ile koordinasyon sağlanmadan yapıldığını belirtti. Saklıkent Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı İlkay Çukurovalı konu ile ilgili açıklama yaprak belediyenin keyfi bir şekilde su satışı sistemini uygulamaya koymaya çalıştığını söyledi.

Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir hakkıında iddialara yanıt vererek, su kesinti yapılmadığını ön ödemeli sayaç takıldığını ve su kullanımı konusunda adaletsiz bir yük dağılımının ortadan kaldırıldığını vurguladı.

Saklıkent Sitesi'nde yaşanan su kesintisi ve ön ödemeli su sayacı uygulaması, site sakinlerini ve yönetimini zor durumda bıraktı. Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir'in talimatıyla, normal su sayacının sökülerek yerine ön ödemeli bir su sayacı takılması, site sakinleri ve yönetiminin tepkisine neden oldu.

Kerem Eti: “192 hane susuz bırakıldı”

Saklıkent Sitesi Yönetim Kurulu Asbaşkanı Kerem Eti'nin aktardığına göre, bu değişiklik önceden haber verilmeden ve site yönetimi ile koordinasyon sağlanmadan yapıldı. Eti, 192 haneyi etkileyen bu durumun, site sakinlerini susuz bıraktığını söyledi.

“Kayıp su bedeli, faturalara eşit olarak yansıtılıyordu”

Eti, belediyenin bu uygulamayı, site içerisindeki altyapılardan kaynaklı su kaybını gerekçe göstererek başlattığını ancak, daha önceki uygulamalarda kayıp su bedeli, faturalara eşit olarak yansıtıldığını söyledi. Eti, ,önceki belediye başkanı ve meclisinin almış olduğu kararları yok sayıldığını vurguladı. Eti ayrıca, site sakinlerinin güvenliği ve rahatı için konulan duraklar ve hız kasisleri gibi hizmetlerin maliyetinin de site sakinlerine faturalandırıldığını iddia etti.

“3 gündür tankerlerle su getiriyoruz”

Yeni takılan su sayacının kime ait olduğunu bilmediklerini ve bu konuda belediye ile görüşmek için randevu talep ettiklerini vurgulayan Eti,“Ancak henüz olumlu bir yanıt alamadık. 3 gündür tankerlerle su getiriyoruz. Site sakinleri çok ciddi bir sıkıntı içinde.

Tüm yetkili mercilere durumu bildirdik. Umarım biran önce bu sıkıntımızı çözerler” ifadelerini kullandı.

Çukurovalı: “Keyfi su satış sistemi uygulamaya çalışıyor”

Saklıkent Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı İlkay Çukurovalı, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir'in sularını kestiğini söyledi.

Çukurovalı, 192 hanesi bulunan Saklıkent Sitesi sakinlerinin su paralarını ödemesine rağmen belediye başkanı Katip Demir’in, seçimlerinde kendisine oy çıkmadığı için yasal olmayan bir şekilde keyfi su satış sistemi uygulamaya çalıştığını ve 192 haneye dün itibarıyla suyu kestiğini söyledi.

Saklıkent sakinleri olarak kötü durumda olduklarını belirten Çukurovalı, bu keyfi uygulamanın bir an önce sonlandırılmasını istedi.

Katip Demir: “Su kesintisi yapılmadı, ön ödemeli sayaç takıldı”

Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, son dönemde gündemi meşgul eden su kesintisi iddialarına açıklık getirdi.

“Kartlarına para yükleyerek su alabilirler”

Başkan Demir, kesinti yapılmadığını, Saklıkent Sitesi'nde ön ödemeli su sayaç kurulduğunu belirtti. Vatandaşların, site içindeki güvenlik odasından kartlarını alıp para yükleyerek su temin edebileceklerini ifade etti. Demir, belediyenin hiç kimsenin suyunu kesmediğini vurguladı.

“Devamlı ikamet etmeyenlere haksız yere ücret talep edilmesi uygun değil”

Su kullanımıyla ilgili rakamlar paylaşan Demir, anakart üzerinden geçen su miktarının yaklaşık 8 bin ton olduğunu, site içinde toplanan rakamın ise 2 bin ton civarında olduğunu açıkladı. Su kullanımının büyük bir kısmının havuz ve bahçe sulamada kullanıldığını belirten Demir, “Site yönetimi, aradaki farkın tüm site sakinleri arasında paylaştırılmasını istiyor. Sizin sitede eviniz var ama devamlı ikamet etmesizniz, belirle aylarda kalırsınız dolayısı ile bu suyu kullanmazsınız. Size haksız şekilde ücret talep edilmesi uygun değil. Biz defalarca site yönetimine bildirdik.” ifadelerini kullandı.

“Su kullanımı konusunda adaletsiz bir yük dağılımı vardı”

Site yönetimi ile yaşanan anlaşmazlıklara da değinen Demir, su kullanımı konusunda adaletsiz bir yük dağılımının söz konusu olduğunu, bu durumu defalarca site yönetimine ilettiklerini ancak bir çözüm bulunamadığını ifade etti. Ön ödemeli sayaç sisteminin adil kullanımı sağlamak amacıyla kurulduğunu belirtti.

“İyi niyetimizi yanlış yönlendirildi”

Demir, site sakinlerine bir komite kurmalarını ve toplu şekilde ön ödemeli su satın almalarını önerdi. Belediyenin, vatandaşların mağdur olmaması adına site sakinlerine iltimas gösterdiğini, ancak site yönetiminin iyi niyetlerine rağmen sakinleri yanlış yönlendirmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

“Belediyemiz tüm vatandaşlara eşit mesafede”

Belediye Başkanı olarak 13 aydır görevde olduğunu hatırlatan Demir, dünya genelinde ön ödemeli su sisteminin yaygınlaştığını ve kendilerinin de bu yönde adımlar attıklarını ekledi. Demir, belediyenin tüm vatandaşlara eşit mesafede olduğunu, oy veren vermeyen herkesin hakkını korumakla mükellef olduklarını vurgulayarak, prosedür neyse onu uyguladıklarını belirtti.