“Saküder Kıbrıs Sanat Buluşması” Sergi ve Ödül Töreni Yapılacak

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12/10/2021

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“Saküder Kıbrıs Sanat Buluşması” Sergi ve Ödül Töreni Yapılacak

Kültür ve sanat faaliyetlerini Türkiye’de sürdüren Sanat ve Sanatkârlar Topluluğu Kültür Derneği (Saküder), 16’ncı kuruluş yıl dönümü kapsamında Lefkoşa’da resim sergisi açıyor.

“Saküder Kıbrıs Sanat Buluşması” adı verilen sergi ve bu çerçevede gerçekleşecek ödül töreni, 19 Ekim Salı günü saat 17.00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Saküder’den verilen bilgiye göre, etkinlikte, Saküder 16’ncı yıl onur ödülü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edilecek.

28 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek sergi kapsamında ülkeye gelecek sanatçılar için 18-22 Ekim tarihleri arasında da kültür gezisi düzenlenecek.

12/10/2021 11:26
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TAGS: Saküder, Saküder Kıbrıs Sanat Buluşması, Sanat ve Sanatkârlar Topluluğu Kültür Derneği, sergi, haber, kıbrıs
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