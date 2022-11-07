Salah 2'ledi, Liverpool Tottenham'ı devirdi!

Bu sezon Premier Lig'de eski performanslarından uzak kalan Liverpool, kritik Tottenham deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı.

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07/11/2022

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Salah 2'ledi, Liverpool Tottenham'ı devirdi!

Son iki haftada Not.Forest ve Leeds'e kaybeden Liverpool, bu hafta Tottenham deplasmanında kazanmayı başardı.

Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Liverpool'a galibiyeti getiren golleri Salah attı. Tottenham'ın tek sayısı ise Kane ile geldi.

2-1 kazanan Liverpool, puanını 19 yaparak 8. sırada kendine yer buldu. Tottenham ise 26 puanla 4. sırada yer aldı. 

 

07/11/2022 09:51
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TAGS: salah
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