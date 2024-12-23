Salah, Henry'nin rekorunu kırdı: Liverpool'dan 6 gollü gövde gösterisi

Premier Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Tottenham ile Liverpool karşılaştı.

Liverpool, bol gollü maçı 6-3 kazandı. Maçta 2 gol ve 2 asistle mücadele eden Muhammed Salah mücadelenin adamı oldu.

Bununla birlikte Liverpool, 39 puanla lig liderliğini sürdürdü. 1 maçı eksik olan Liverpool'un en yakın rakibi Chelsea'yle arasında 4 puan fark var.

Tottenham ise 23 puanda kaldı.

SALAH'TAN PREMİER LİG'DE YABANCI REKORU

Muhammed Salah, İngiltere Premier Lig tarihinde en çok gol katkısı yapan yabancı oyuncu oldu. Mısırlı oyuncu 252 gol katkısıyla Thierry Henry'nin rekorunu kırdı.

Thierry Henry'nin rekoru 249 gol katkısında ikinci sıraya düştü.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

18' Ceza sahası sağ iç çaprazında Mohamed Salah'ın çektiği şut direkten dışarıya gitti.

23' Trent Alexander-Arnold'un ortasında Luis Diaz kafa golüyle takımını öne geçirdi.

36' Mac Allister, kanattan gelen ortada kafalardan seken topu önünde buldu ve kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkarttı.

41' Maddison bulduğu golle farkı 1'e indirdi.

45+1' Szoboszlai, Muhammed Salah'ın asistinde golü buldu ve skoru 3-1'e getirdi.

54' Salah sahneye çıkarak takımını maçta rahatalatan golü kaydetti.

61' Salah bu kez Szoboszlai'nin asistinde ağları havalandırdı ve skoru 5-1'e getirdi.

72' Kulusevski skoru 5-2'ye getirdi.

83' Solanke bulduğu golle Tottenham'ı geri dönüş yolunda umutlandırdı.

85' Liverpool, bir kez daha Salah'ın asistinde Diaz ile golü buldu.

İLK 11'LER

Tottenham: Forster; Pedro Porro, Dragusin, Gray, Spence; Sarr, Bissouma, Maddison; Kulusevski, Solanke, Son.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Diaz, Gakpo.