Salah rekora doymuyor

Liverpool, efsanesi Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Aston Villa'yı 1-0 yendi; üst üste beşinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Kırmızılar'ın tek golünü kaydeden Mohamed Salah, tarih yazmaya devam ediyor...

İngiltere Premier Ligi'nde Livervpool, dramatik maçta Aston Villa'yı 1-0 yendi; üst üste beşinci maçından da galibiyetle ayrıldı.



EFSANE STEVEN GERRARD'A MUHTEŞEM KARŞILAMA

2015'te Liverpool'dan ayrılan Aston Villa Teknik Direktörü Steven Gerrard, Anfield'da kahramanlar gibi karşılandı. Taraftarlar uzun süre Gerrard için tezahürat yaparken, efsanesini alkışladı. Villa menajeri ise taraftarlarına alkışla karşılık verdi.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın tek sayısı 67. dakikada Mohamed Salah'tan geldi. Kazanılan penaltı atışını gole çeviren Mısırlı, bu sezon Liverpool'un resmi maçlardaki 30 gole katkı (Gol ve asist) yaptı. Premier Lig'de başka hiçbir oyuncu, 15'ten yukarı çıkamadı.



Salah, bu sezon 16 Premier Lig maçında sadece Burnley karşısında gole katkı yapmadı. Diğer 15 maçta ya gol attı ya da asist yaptı.



MATTHEW LE TISSIER'DEN SONRA SALAH

Mohammed Salah, Liverpool formasıyla üst üste 15. penaltı atışını da gole çevirdi. Mısırlı, üst üste 23 penaltı atışını gole çeviren Southampton efsanesi Matthew Le Tissier'den sonra (Ocak 1994'ten Nisan9 2000'e kadar) en iyi seriyi yakalayan isim oldu.



Maçta başka gol olmadı ve Liverpool sahadan 1-0 galip ayrıldı. Üst üste 5. maçını da kazanan Kırmızılar, puanını 37 yaptı ve 38 puanlı Manchester City'yi takibini sürdürdü.



Aston Villa ise 19 puanda kaldı.

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12/12/2021 13:19