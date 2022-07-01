Salah yeni sözleşmeyi imzaladı, tarihe geçti

Liverpool, Mısırlı golcü Mohammed Salah'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı. Yıllık 21 milyon Euro'luk bir sözleşmeye imza atan Salah, Kırmızılar tarihinin en çok kazanan futbolcusu oldu.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool, golcü oyuncusu Mohamed Salah'la yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Merseyside ekibi, bir yıl içinde sözleşmesi sona erecek Mısırlı golcüyle yeniden anlaştı ve 2025'e kadar sürecek yeni bir sözleşmeye imza attı. Mohammed Salah, kulüp tarihinin en çok kazanan oyuncusu oldu. Mısırlı oyuncunun yıllı 21 milyon Euro'luk sözleşmeye imza attığı İngiliz basınına yansıdı.

İki taraf arasındaki görüşmeler birara tıkansa da Liverpool yeni anlaşmanın yolunu buldu. Son günlerdeki görüşmeler yoğunlaştı ve bir ekip Salah'la görüşmek için oyuncuyla biraraya geldi. Yapılan görüşmeler sonrası da imzalar atıldı.

Yeni anlaşma sonlanınca Salah 33 yaşında olacak.

Salah sözleşmeyle ilgili Liverpool'un internet sitesine konuşurken, "Harika hissediyorum ve bu kulüple kazandığım kupalar için heyeycanlıyım. Herkes için mutlu bir gün. Biraz zaman aldı. Şimdi her şey tamam ve gelecekte olacaklara bakmalıyız" diye konuştu.

Yıllık 21 milyon Euro'luk sözleşmeye imza atan Mohamed Salah, Liverpool tarihinin en çok kazanan futbolcusu oldu.

Salah, Liverpool formasıyla ne yaptı?

2021-2022 sezonunda Futbol Yazarları Birliği (FWA) ve Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından yılın futbolcusu seçilen Mohamed Salah, Jurgen Klop'un ekibinin sezonu iki kupayla kapamasında kilit isimlerden biri oldu.

Kulüpte beş yıl geçiren Mohamed Salah, 254 maçta 156 gol kaydetti. 2017 Haziran'ın da Roma'dan transfer edilen Salah, ilk sezonunda resmi maçlarda kaydettiği toplam 44 golle kulüpte başarılı olacağının sinyallerini ilk yılında vermişti. Gollerinin 32'sini ligde atan Mısırlı yıldız, 38 maçta bu sayıya ulaşırken; Premier Lig'de bir sezonda en çok gol atan futbolcu rekorunu kırdı.

İlk sezonundaki bu formu ona sadece toplam üç Altın Krampon ödülünün ilkini değil, Futbol Yazarları ve Profesyonel Oyuncular Birliği'nce de yılın oyuncusu ödülünü de getirdi.

Liverpool, 2017-2018'de Şampiyonlar Ligi finaline yükselirken; Mohamed Salah'ın performansı bunda başrol oynadı. Ancak İngiliz ekibi, Salah'ın sakatlandığı maçta Real'e boyun eğdi. Liverpool, 2019-2020'de lig şampiyonluğuna ulaştı, Salah'ın arkadaşları sezonu 97 puanla ve sadece bir yenilgiyle tamamladı. Liverpool'un 30 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdiren Mohamed Salah ve arkadaşları, o sezon ayrıca UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüp Dünya Kupası'nı müzesine götürdü.

Ertesi sezon ise Liverpool, bir puan farkla şampiyonluğu Manchester City'ye kaptırdı. Liverpool buna karşın altıncı Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Madrid'deki finalde Liverpool, Tottenham'ı 2-0 yendi; Kırmızılar'ın ilk golünü penaltıdan Mohamed Salah kaydetti.

2020-21 sezonu Klopp'un takımını etkiledi. Maçlar covid 19 nedeniyle seyircisiz oynanırken; Liverpool, sezonu üçüncü tamamlayabildi. Salah'ın 31 gollük performansı Kırmızılar için teselli oldu. Geçen sezon ise Salah, takımı adına yine 31 gol attı. Liverpool, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni yine kıl payı kaçırdı, buna karşın iki yerel kupayla sezonu kapattı. Salah yine Futbol Yazarları Birliği ve Profesyonel Futbolcular Birliği Yılın Futbolcusu ödüllerini kazandı.

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01/07/2022 19:16