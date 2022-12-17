Salahi'nin ayak bileği kırıldı

Mesarya'nın genç yeteneği Salahi Aldağ'ın China Bazaar Gençlik Gücü maçında ayak bileği kırıldı.

Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 41. dakikasında Rifat ile girdiği mücadelede 21 yaşındaki futbolcu yerde kaldı.

Ayak bileğinde kırık olduğu anlaşılınca ambulansa haber verildi. Oyun alanı içinde 20 dakika bekleyen Salahi Aldağ, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Doç Dr. Deniz Aydın tarafından kontrolü yapılan ve tetkikleri tamamlanan genç futbolcunun ayak bileğinde iki yerde kırık tespit edildi.

Salahi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde yarın sabah ameliyata alınacak.

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17/12/2022 18:12