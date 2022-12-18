Salahi'ye başarılı operasyon

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18/12/2022

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Salahi'ye başarılı operasyon

Mesarya'nın genç futbolcusu Salahi Aldağ'ın kırılan ayak bileğine bugün başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.

China Bazaar Gençlik Gücü ile oynanan karşılaşmada Rifat ile mücadelesinde  ayak bileğinde iki kırık tespit edilen Salahi, Yakın Doğu Hastanesi'nde Doç Dr. Deniz Aydın tarafından ameliyat edildi.

Operasyonun başarılı geçtiği açıklanırken genç futbolcuyu yöneticileri, teknik direktör Nazım Aktunç ve futbolcu arkadaşları yalnız bırakmadı.

CB Gençlik Gücü kaptanı Aşkın Kavaklı ile Rifat Kanıöz de Salahi'yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

18/12/2022 18:11
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TAGS: Salahi’ye başarılı operasyon
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