Salah'tan tarihe geçen yeni istatistik

Liverpool, Southampton karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Liverpool'un ilk yarıdaki gollerini Diego Jota (2) ve Thiago kaydetti. Diego Jota'nın ikinci golünün asistini Mohamed Salah yaptı. Mısırlı golcü, Liverpool formasıyla Premier Lig'de 150 gole katkı yaptı. Salah, 171 maçta 108 gol atarken, 42 golde de asist yaptı.



Mısırlı oyuncu, Alan Shearer ve Thierry Henry'nin ardından en erken şekilde 150 gole katkı yapan üçüncü isim oldu.



Alan Shearer 148, Thierry Henry ise 163 maçta bu istatistiğe ulaşmıştı.



İlk üç ismi Sergio Aguero (181) ve Harry Kane (191) takip ediyor.

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28/11/2021 10:31