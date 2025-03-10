Salamis Bay Conti, HolidayCheck 2025 Ödülünü Almanya’da Aldı!

Dünyanın en büyük ve prestijli otel değerlendirme platformlarından biri olan HolidayCheck’in 2025 Award’ının sahibi olan Salamis Bay Conti Resort Hotel bu yıl ödülü Almanya’da aldı.

Ödül HolidayCheck Türkiye Bölge Müdürü Sayın Sinan İçten tarafından, Turizm Sektörünün en prestijli etkinliklerinden biri olan ITB Berlin Fuarında bir araya gelenTurizm Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu’na, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Sayın Dimağ Çağıner’e, Turizm Müsteşarı Sayın Serhan Altunç’a ve Salamis Bay Otel Genel Müdürü Sayın Süleyman Kansu’ya takdim edildi.

Sayın Kansu ödülü üst üste 4.kez almanın mutluluğunu yaşarken, misafirlerine unutulmaz bir konaklama deneyimi sunmaya devam ederek, konfor, hijyen ve hizmet kalitesinden ödün vermeden ve her zaman üst seviyede tutarak gelecek yıl 5.kez ödülü alıp Golden Award’a ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.