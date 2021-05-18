Salamis Harabeleri ve çevresi bakım bekliyor

Ülkenin en önemli tarihi yerleri arasında yer alan Salamis Harabeleri ile kimse ilgilenmiyor

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18/05/2021

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Salamis Harabeleri ve çevresi bakım bekliyor

Haber Kıbrıs-Özel

Mağusa Bölgesindeki Salamis Harabeleri ve çevresinde yaşanan sorunlar çözüm bekliyor.

Ülkenin en önemli tarihi yerleri arasında yer alan Salamis Harabeleri ile kimse ilgilenmiyor.

Yerli ve yabancı ziyaretçileri çeken bölgede park yerinde düzen sağlanamazken, asfaltta çukurlar oluştu. Sit alanı ilan edilen bölgede çevre düzenlemesi yapılamıyor. Bölgeye atılan çöpler kirliliğe neden oluyor.

Denizde bulunan ve tamir edilmeyen iskele tehlike saçıyor. İskeleye ulaşımın engellenmemesinden dolayı iskeleyi kullananlar hayati tehlike yaşıyor.

Bölgeye yıllardır şebeke suyu bağlanmamasından dolayı plajı kullananlar duş alamıyor. Harabelerin girişindeki tuvaletlerle kimsenin ilgilenmemesi nedeniyle tuvalet ihtiyacı giderilemiyor.

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18/05/2021 13:47
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TAGS: Salamis Harabeleri
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