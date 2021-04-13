Salamis Karavan Alanı için belediye yetkilendirildi

Bakanlar Kurulu’nun Salamis Karavan Kamping Tesisi ile ilgili aldığı karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar, esas mülk sahibi Orman Dairesi olan alanın tüm halkımızın kullanımına sunulması amacıyla Yeniboğaziçi Belediyesi’nin yetkilendirilmesini; alanda çevresel açıdan oluşacak etkinin ise Çevre Koruma Dairesi’nin belirleyeceği kriterlere göre, Orman Dairesi-Çevre Koruma Dairesi-Yeniboğaziçi Belediyesi’nden oluşturulacak bir komite tarafından denetlenmesini içeriyor. Karar uyarınca, Yeniboğaziçi Belediyesi, Orman Dairesi Müdürlüğü ve Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü arasında alanın kullanım ve denetimine ilişkin protokol imzalanacak.

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13/04/2021 15:40