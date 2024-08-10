Salamis Port Shipping LTD. Limanlarımızdaki Yerel Yatırımların Korunması İçin Siyasi Partilerden Destek İstedi

Salamis Port Shipping Ltd., Girne ve Gazimağusa Limanları'nda kısa süre sonra yapılacak elleçleme işleri ihalesinin yerel ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi için, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi'ni (TDP) ziyaret ederek destek talep etti.

Şirket yöneticileri, ihaleye yabancı firmaların katılması ve elleçleme işlerinin yabancı bir firmanın eline geçmesi halinde kriminal olaylar yaşanma riskinin artacağını ve bu durumun denetlenemeyeceğini belirtti.

Ayrıca, yerel sektörün, yıllardır devlet teşviki ile yapılan birçok büyük yatırımlarının boşa gidebileceğini dile getirildi. Bu durumun, Kıbrıs Türk halkının öz sermayesini ve yerel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.

Görüşmelere, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay ve TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ile birlikte parti heyetleri de katıldı.