Salamis Port Shipping LTD. Limanlarımızdaki Yerel Yatırımların Korunması İçin Siyasi Partilerden Destek İstedi

ads ads ads ads
10/08/2024

ads
Salamis Port Shipping LTD. Limanlarımızdaki Yerel Yatırımların Korunması İçin Siyasi Partilerden Destek İstedi

 

Salamis Port Shipping Ltd., Girne ve Gazimağusa Limanları'nda kısa süre sonra yapılacak elleçleme işleri ihalesinin yerel ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi için, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi'ni (TDP) ziyaret ederek destek talep etti.

Şirket yöneticileri, ihaleye yabancı firmaların katılması ve elleçleme işlerinin yabancı bir firmanın eline geçmesi halinde kriminal olaylar yaşanma riskinin artacağını ve bu durumun denetlenemeyeceğini belirtti.

Ayrıca, yerel sektörün, yıllardır devlet teşviki ile yapılan  birçok büyük yatırımlarının boşa gidebileceğini dile getirildi. Bu durumun, Kıbrıs Türk halkının öz sermayesini ve yerel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.

Görüşmelere, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay ve TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ile birlikte parti heyetleri de katıldı.

10/08/2024 14:19
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.