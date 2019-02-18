Sala'nın ailesi: Oğlumuz öldürülmüş olabilir

Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e yola çıkan ve Manş Denizi'ne düşen uçakta hayatını kaybeden Emiliano Sala için inanılmaz iddialar ortaya atıldı.

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın cenazesi ülkesine gönderilmişti.

Emiliano Sala, büyüdüğü Progreso kentinde son yolculuğuna uğurlandı.Ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra kent sakinleri de giydikleri siyah ve kırmızı formalarla cenaze törenine katıldı.

Sporcunun hayranları da "Asla yalnız yürümeyeceksin Emi" pankartlarıyla seremoniye katıldı.

Törenin ardından Sala'nın naaşı, yakınlarının son bir defa vedalaşması için bir spor salonuna getirildi.

Cenaze töreni sonrası Sala'nın kuzeni Martin Gatti, Arjantinli futbolcunun öldürülmüş olabileceğini iddia etti.

Yerel bir televizyon kanalına konuşan Gatti, olayın bir kaza olmadığını ifade ederek, "Bu bir kaza değil, Emiliano öldürülmüş olabilir. Ailesi de aynı şekilde hissediyor. Tutarsızlıklar var." dedi.

Olayın yeniden araştırılması gerektiğin ifade eden kuzen, "Mahkemeler bunu araştırsın. Bu böyle bitemez. Olay 'Uçak düştü, iki kişi öldü.' şeklinde yorumlanmamalı." dedi.

Gatti ayrıca, imzalanan sözleşme sonrası Sala'yı o uçağa koyan, uçağı organize eden, pilotu kiralayan kişilerin de araştırılmasını talep etti.