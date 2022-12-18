Sala'nın taksidini ödemeyen Cardiff'e yasak!

Futbol dünyanının en trafik olaylarından biri de Emiliano Sala'nın transfer için imzaya giderken helikopterin düşerek hayatını kaybetmesiydi. Arjantinliyi renklerine katmak için Nantes ile anlaşan Cardiff, Fransız ekibine transfer taksidini ödemedi. İngiliz temsilcisine yasak geldi.

İngiltere İkinci Lig ekibi Cardiff City, kulübe transfer yasağı geldiğini duyurdu. Nedeni ise Emiliano Sala'nın transfer taksidini ödememesi.



2019 ara transfer döneminde Cardiff City, Emiliano Sala'nın transferi için Nantes ile 15 milyon Pound'luk bir anlaşmaya vardı. Kulüpler transfer için anlaşırken, Sala da imza için İngiltere'ye uçtu. Ancak Sala'yı taşıyan helikopter 21 Ocak'ta Manş Denizi'ne düştü.



O dönem İngiltere Premier Ligi'nde mücadele eden Cardiff City, transferin gerçekleşmemesi nedeniyle Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'ne (FIFA) olayı taşıdı. FIFA, Cardiff'e 5.3 milyon Sterlin'lik ilk taksidi Nantes'a ödemesini söyledi. Ancak Cardiff, kararı Spor Uyumsuzluk Mahkemesi'ne (CAS) taşıdı.



Cardiff olayı İsviçre Mahkemesi'ne taşırken, kulübe FIFA'dan transfer yasağı geldi. Kulüp Başkanı Mehmet Dalman, kulübün ambargoyu Ocak ayına kadar kaldırabileceklerini söyledi.



Dalman, sorunu çözmek için İngiltere Futbol Ligi [EFL] ve FIFA'yla görüşmelerde bulunduklarını söyledi.



"29 yaşında bir adamın hayatını kaybettiğini unutmamalı" diyen Dalman, "Bu hikayenin insani tarafı, bu olaya sadece finansal olarak bakamayız" dedi.



Cardiff, borca itirazını devam ettiriyor. CAS'ın kararını 2023 Ocak sonu ya da Şubat başında vermesi bekleniyor.



NE OLMUŞTU?

21 Ocak 2019'da Emiliano Sala, transfer olduğu Cardiff'e imzaya giderken; içinde bulunduğu uçak Manş Denizi'ne düştü. Nantes'tan 19:15'te havalanan uçakla, 20:15'te Guernsey yakınlarında radar teması kesildi.



Denizde kaybolan uçak birkaç hafta sonra 67 metre derinlikte bulundu. Sala'nın cesedi 7 Şubat 2019'da teşhis edildi. Uçağın pilotu ise bulunamadı.

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18/12/2022 10:23