Salarian: İran, vatandaşlarının Kuzey’deki ekonomik faaliyetlerini kısıtlayamaz

İran’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Alireza Salarian, İran hükümetinin, İranlıların KKTC’deki ekonomik faaliyetlerini kısıtlayamayacağını açıkladı.

Fileleftheros, “bölge ülkelerine ve Hizbullah ve Husiler gibi gruplar üzerindeki nüfuzu malum olan ve Batı Asya’da bölgesel güç olarak hareketleri, Gazze’deki savaşın daha da yayılması olasılığı açısından kilit görülen ülke” olarak nitelendirdiği İran’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Salarian ile yaptığı özel söyleşiyi yayımladı.

Gazeteye göre Salarian ülkesinin, Gazze’deki savaşın büyük ölçekli bölgesel bir çatışmaya dönüşmemesi için gerilimin azaltılması yönünde gayret harcadığını söyledi. Salarian ülkesinin, Güney Kıbrıs’ın İsrail’e vermekte olduğu desteğin Güney Kıbrıs-İran ikili ilişkilerini etkilemediğini belirtti.

Üniversite öğrencileri ve yatırımcılar dahil KKTC’de önemli sayıda İranlı bulunduğunu söyleyen Salarian, bu çerçevede izah edilmesi gereken noktalar olduğunu belirterek şunları söyledi:

“1-Çok sayıdaki İran vatandaşı Kıbrıs’taki gerçekler hakkında bilgi sahibi olmayabilir, aynı şey Kuzey’deki Rum malları için de geçerlidir.

2-İranlı yatırımcıları ve üniversite öğrencilerini Kıbrıs’ın kuzeyine çeken şey, vizesiz serbest giriş yapabilmeleri, yaşam maliyetinin düşük ve eğitimin daha ekonomik olmasıdır.”

İran hükümetinin KKTC’de üniversite öğrencilerinin eğitim ya da yatırımcıların fırsat arama prosedürlerine doğrudan müdahil olmadığını, İranlıların tamamen kişisel tercihleriyle hareket ettiklerini söyleyen Salarian, “Dahası, İran hükümetinin yurt dışında ekonomik faaliyetlere ya da eğitimlere katılmak isteyenlere uygulayacağı herhangi yasal bir kısıtlama yoktur” dedi.

Ülkesinin Türkiye ve Güney Kıbrıs’la ilişkilerini Kıbrıs sorununu dikkate alarak değerlendirmesi istenen Büyükelçi, İran’ın Kıbrıs sorununun diyalog yoluyla, BM parametreleri ve Güvenlik Konseyi kararları temelinde çözülmesini desteklediğini belirtti.

İranlı Büyükelçi Salarian, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in çaba ve inisiyatiflerinin, Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki olumlu gelişmeler gibi diğer unsurlarla birlikte, Kıbrıs sorununa çözüm perspektifleri yarattığını, bu çerçevede sorunun çözülebileceğini, bunun da iki ülke arasında dostluk ilişkileri kurulmasını gündeme getireceğini söyledi. Salarian, İran’ın diğer ülkelerle ilişkilerinin bağımsız olduğunu, anlaşmazlıkların çözümünde rol oynayabilmek için bütün taraflarla ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığını anlattı.

Alireza Salarian, İran ve Türkiye’nin, iş birlikleri sayesinde bölgede güvenliği güçlendirmeyi ve terörle mücadele etmeyi başardığına da dikkat çekti.