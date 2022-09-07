Salatalık maskesi ile cildinizi güzelleştirin

Cilt bakımında doğal yöntemler çok sık kullanılır. Evde cilt bakımı yaparken kullanılan en popüler uygulamalardan biri de salatalık maskesi... Salatalık kullanarak hazırlayacağınız maske ile cilt kusurlarını giderebilir ve cilt lekelerinin görünümünü azaltabilirsiniz. Cildi besleyen ve onaran salatalık maskesi hücreleri yenileyerek daha genç bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur.

Salatalık, evde doğal cilt bakımı yapılırken en çok kullanılan yöntemlerin başında geliyor.

Cilde faydaları saymakla bitmeyen salatalık cildi aydınlatıyor, cilt kusurlarını gideriyor ve cilt için doğal nemlendirici görevi görüyor. Salatalık kullanarak hazırlayabileceğiniz doğal maskeleri bu yazımızda bulabilirsiniz.

KOYU LEKELER İÇİN SALATALIK VE HİNDİSTAN CEVİZİ SUYU

Cildinizde zamanla koyu lekeler oluşabilir. Bu lekeler güneş ışınları sebebiyle ya da yanlış bakım uygulamaları sebebiyle cildinizde meydana gelir.

Cildin kusursuz görünümünü bozan koyu lekeleri salatalık ve Hindistan cevizi suyu kullanarak hafifletebilirsiniz.

Salatalık maskesi cilt lekelerini açarak cildinizin tonunu eşitler. Böylelikle daha aydınlık bir görünüme sahip olmanızı sağlar. Ayrıca cildin mat görünümünü ortadan kaldırarak her an kusursuz bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur.

Koyu lekeler için salatalık maskesi;

1 yemek kaşığı salatalık suyu, 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi suyu

İki malzemeyi bir kabın içerisinde karıştırın.

10 dakika cildinizde bekletin.

Daha sonra ılık su ile durulayın.

Haftada 1 kez tekrarlayın.

AKNE, SİVİLCE VE SİYAH NOKTA İÇİN BAL VE SALATALIK

Cildinizde biriken yağ, kir ve makyaj kalıntıları yeterli temizlenmediğinizde gözeneklerin tıkanmasına sebep olur. Tıkanmış gözeneklerde sivilce, akne ve siyah nokta gibi bir çok cilt problemini ortaya çıkarır.

Sivilceli bir cildiniz varsa ve çözüm önerisi arıyorsanız salatalık ve bal mucizesinden yararlanabilirsiniz.

Salatalık, yoğun miktarda A vitamini içerir. Bu özelliği sayesinde ciltte oluşabilecek sivilce, akne gibi birçok problemin önlenmesine yardımcı olur.

1 salatalık, 1 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi.

Salatalığı püre haline getirin ve diğer malzemelerle karıştırın.

Önceden temizlediğiniz cildinize salatalık maskesini sürün.

Ardından 15 dakika cildinizde bu maskeyi bekletin.

Ilık su ile maskeyi durulayın.

Haftada 2 defa bu maskeyi tekrarlayın.

CİLDİ DERİNLEMESİNE TEMİZLEYEN YOĞURT VE SALATALIK

Cildinizi temizlemek için doğal yöntemler arıyorsanız yoğurt ve salatalık karışımını cildinize uygulayabilirsiniz.

Gözenekleri tamamen temizleyen bu maske ayrıca cildi besler ve kısa sürede onarır. Cildi derinlemesine arındırdığı için gözeneklerin tıkanmasını engeller.

1 adet salatalık, 1 çay fincanı yoğurt, 1 çay kaşığı süt tozu.

Tüm malzemeleri püre haline getirin.

Temiz cildinize maskeyi sürün.

15 dakika bekletin.

Daha sonra ılık su ile durulayın.

GENÇLEŞTİREN SALATALIK MASKESİ

Salatalık yeni hücre oluşumunu destekler ve ölü hücrelerin ciltten daha kolay atılmasını sağlar.

Müthiş bir doğal nemlendirici olduğu için cildin erken kırışmasını engeller. İnce çizgilerin görünümünü azaltır. Cildi sıkılaştırarak gençleştirir.

2 salatalık, 2 tatlı kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı zeytinyağı

Tüm malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırın.

Temiz cildinizde 15 dakika bekletin.

Haftada 1 kez tekrarlayın.

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07/09/2022 22:30