Salatalıkta limit üstü pestisit

Tarım Dairesi’nin 31 Mart -6 Nisan 2023 tarihleri arasında yaptığı ithal ve yerli üretim gıda denetimlerinde yerli üretim salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlara göre, ithal 32 ürün numunesinin tamamı temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanmadı.

Yerli ürünlerde 10 numunede 9 numune temiz olup, 1 numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Tatlısu köyü sakini Adem Milli’ye ait salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü saptandığından imha edildi.

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09/04/2023 10:00