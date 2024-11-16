Salep tüketirken bu 3 noktaya dikkat!

Soğuk günlerde ilk akla gelen içeceklerden biri olan salep, içimizi ısıtmasının yanı sıra sağlık açısından da birçok fayda sağlıyor. Ancak doğru hazırlamaya ve kararında tüketmeye dikkat edilmesi gerekiyor.

Salep bazı orkide türlerinin yumrularının kurutulması ile elde edilmektedir. Salebin çoğunluğunu bir lif türü olan glikomannan, kalan kısmını nişasta ve şeker gibi maddeler oluşturur. Glikomannan bir tür çözünür liftir ve suyu tutma özelliğinden dolayı dondurma gibi ürünlerde kıvam artırıcı olarak kullanılır. Aynı zamanda içecek olarak, sıcak su veya süt ile karıştırılarak tercih edilmektedir.

Salebin sağlık açısından faydaları da en temel bileşeni olan glikomannandan gelmektedir. Buna karşın içeriğindeki şeker oranına ve kontrollü tüketmeye dikkat edilmezse fayda yerine zarara neden olmaktadır.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, salep tüketirken dikkat edilmesi gereken kuralları ve bir fincan salep ile gelen faydaları anlattı.

Şeker oranına dikkat edin

Salep sağlıklı bir içecek olmasına karşın çoğunlukla şekerli olarak tüketildiğinden yüksek kalorili bir içecek haline gelebiliyor. Salep doğası gereği nişastalı bir besin ve ayrıca şeker eklendiğinde fazla kalori içeriği ile kilo artışına, trigliserit gibi kan yağlarında yükselmeye, kan şekerinde hızlı yükselişe, çabuk acıkmaya ve karaciğer yağlanması gibi sorunlara yol açabiliyor.

Özellikle diyabet ya da insülin direnci olanların –alerjisi yoksa- salebi doğal hali ile edinip, sadece sıcak su veya süt ile karıştırarak ve tarçınla aromalandırarak tüketmesi, aşırıı tüketiminden de kaçınması sağlıklı olacaktır.

Ara öğünde tüketin

Salebin içeriğinde bulunan lifler yüksek oranda su tutma özelliğine sahip olduğundan, salep tokluk hissinin uzun sürmesine destek oluyor. Bu nedenle salep tüketmeyi ara öğünde tercih ederek bir sonraki öğüne kadar tok kalmayı sağlayabilirsiniz. Ancak salebe şeker ya da bal gibi kalorisini yükseltecek içerikler eklememek ve sadece su ya da süt ile hazırlamak gerekiyor.

Haftada 1-2 defa içebilirsiniz

Bu soğuk havalarda, özellikle de dondurucu kış günlerinde hem içimizi ısıtması hem de lezzetli olması dolayısıyla çok sık tercih edilen salep, tüketiminde aşırıya kaçıldığında fayda yerine sağlığa zararlı hale geliyor.

Salep içeriğindeki lifler ve bazı vitamin, mineral türleri sayesinde sağlığa faydalı bir bitkidir. Ancak hangi ölçüde tüketildiğinde faydalı ya da hangi ölçüde tüketildiğinde zararlı olduğu bilimsel olarak bilinmediğinden, güvenli tarafta kalarak, aşırıya kaçmaktan kaçınmalısınız. Haftada 1-2 kez 1 bardak şekersiz salep tüketerek faydalarından yararlanmak ve kilo kontrolünü de riske atmamak hedeflenebilir.

Azı karar, çoğu zarar... Salep ile gelen 3 fayda!

Salep kurallarına uygun tüketildiğinde sağlığa oldukça fayda sağlıyor.

Kabızlığı önleyebilir

Yetersiz lif ya da posa alımı kabızlığın en bilinen nedenleri arasındadır. Salebin içeriğinde bulunan bir lif olan glikomannan su çekerek dışkının bağırsakta ilerleyişini kolaylaştırır ve kabızlığı önler. Ancak fazlası gaz, şişkinlik ve ishale yol açabileceğinden lif kaynağı olarak sadece salebe güvenmemek, bunun dışındaki sebze, meyve, bakliyat, tam tahıl gibi diğer lif kaynaklarını düzenli tüketmek ve yeterli miktarda su içmek gerekmektedir.

Bağırsak florasını iyileştirmeye yardımcı olur

Salebin içeriğindeki çözünür lifler kalın bağırsakta bakteriler tarafından fermente edilerek prebiyotik görev üstlenirler. Bu sayede bağırsakta yer alan iyi bakterilerin artmasına yardımcı olurlar. Bağırsaktaki iyi bakteri sayısı arttıkça dolaylı olarak bağırsak florası iyileşir, kanser gibi hastalık riskleri düşer. Ancak hiçbir besin tek başına mucizevi değildir. Sağlıklı, dengeli ve çeşitli beslenmek, egzersiz yapmak gibi diğer faktörler de hastalıklardan korunmada çok önemli etkiye sahiptir.

Metabolik hastalıklardan korunmaya yardımcı olur

Salepte bulunan bir lif olan gilokmannan yiyeceklerdeki kolesterolün emilimini azaltması sayesinde kan yağlarını düşürebilir. Yine bu lifler sayesinde tokluk kan şekerinin yükselmesi engellenebilir. Bu sayede kalp damar hastalıklarından ve diyabet riskinden korunmaya yardımcı olabilir.