Salgın döneminde çocuklarda obezite oranı yükseldi

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri, İngiliz çocukların kilo durumuna ilişkin verileri inceledi. İnceleme sonucuna göre koronavirüs salgını döneminde çocuklarda obezite ciddi biçimde arttı.

Salgın döneminde çocuklarda obezite arttı. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmalara göre, çocuklardaki obezitenin artmasında hareketsizlik ve kötü beslenme etkili.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri verileri inceledi. 2019-2020 yılı arasında yüzde 10 olan çocuklarda obezite oranı, 2020-2021 döneminde yüzde 14'e yükseldi. Yoksul kesimlerde ise, bu oran iki katına çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi de, yaptığı benzer bir araştırmada, benzer bir sonuca ulaştı.



Salgın obeziteyi tetikliyor

Yaklaşık 435 bin çocuğun verilerinin incelendiği araştırmada, çocuklarda vücut kitle indeksinin neredeyse iki katına çıktığı tespit edildi.

Salgın öncesinde yüzde 19 olan çocuklardaki obezite oranı, koronavirüs salgını sürecinde yüzde 22'ye yükseldi.

Uzmanlara göre obezitenin artmasının nedenlerinden biri salgın sürecinde uygulanan sokağa çıkma yasakları.

Bu dönemde çocuklar hareketsiz kaldı. Bilgisayar, tablet ve televizyon kullanımı yoğunlaştı. Abur-cubur tüketiminin artması da obezitenin nedenleri arasında.

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18/11/2021 10:45