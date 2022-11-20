Salgın, savaş ve iklim değişikliklerinin en büyük mağduru çocuklar

Doğal afet, salgın hastalık, çatışma, savaş ve göç gibi krizler nedeniyle dünyada her gün yaklaşık 10 bin çocuk anne veya babasını kaybederken, kayıtlı yetim ve öksüz sayısı 140 milyonu aştı.

Dünyada savaş, açlık, kuraklık, salgın ve hastalık gibi nedenlerle halihazırda ebeveyn korumasından ayrı kalan yüz binlerce çocuğun can güvenliği, beslenme, barınma, eğitim ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması için acil yardıma ihtiyacı var.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, dünyada her gün 10 bine yakın çocuk öksüz veya yetim kalıyor, toplam öksüz ve yetim çocuk sayısı ise yaklaşık 140 milyon. Ancak istatistiklere yansımayan çocuk sayısının çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

Raporda, yaklaşık 7,7 milyar olduğu tahmin edilen dünya nüfusunun 2,2 milyarını oluşturan çocukların çeşitli nedenlerle korunmasız kaldığı belirtildi.

İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin (İNSAMER) 2020 Yetim Raporu’na göre ise dünyada günde 10 bin çocuk yoksulluk ve açlık benzeri nedenlerle hayatını kaybediyor. Ölümlerin büyük bölümünü yetim ve kimsesiz çocuklar oluşturuyor.

Yetimliğe yol açan en yaygın sebeplerden birinin doğal afetler olduğu kaydedilen raporda, son 20 yılda yaşanan doğal afetlerde 750 bin kişinin hayatını kaybettiği, yüz binlerce çocuğun da yetim veya korumasız kaldığı vurgulandı.

Aynı raporda, sadece 2018 yılında yaşanan savaş ve çatışmalarda 100 bine yakın kişinin yaşamını yitirdiği, on binlerce çocuğun kimsesiz kaldığı ve bu kayıpların yüzde 80’inin Müslüman ülkelerde yaşandığı aktarıldı.

Raporda ayrıca Suriye’deki iç savaş sebebiyle 18 yaş altı 9 milyon 200 bin çocuğun yardıma muhtaç hale geldiği, 1 milyona yakın çocuğun ise yetim kaldığı ifade edildi.

Küresel Müslüman Yardım Kuruluşu'nun (MGR) “Yetimlerimiz” adlı raporuna göre ise dünyanın çeşitli bölgelerinde doğum kaydı hiç tutulmamış veya ebeveyni öldüğünde bir akrabası sahip çıktığı için yetim olarak belirtilmemiş çok sayıda çocuk bulunuyor.

“Görünmeyen çocuklar” olarak adlandırılan bu durumdaki yetimler de eklendiğinde dünyadaki gerçek yetim sayısının 400 milyonu bulacağı tahmin ediliyor.

5 çocuktan 4'ü insani yardıma muhtaç

Yemen'deki her 5 çocuktan 4'ü insani yardıma muhtaç durumda ve bu rakam 11 milyondan fazla çocuğa tekabül ediyor. 400 bin çocuk, aşırı yetersiz beslenme altında. 2 milyondan fazla çocuk eğitim alamıyor ve 4 milyon çocuğun okuldan ayrılma riski var

Öğretmenlerin üçte ikisi, yani 170 bin kişi son 4 yıldır düzenli maaş alamıyor. 1,7 milyon çocuk, çatışmalardan ötürü yerinden edildi. Aralarında 8,5 milyon çocuğun olduğu 15 milyon sivil, içme suyu, temizlik ve hijyen gibi imkanlara ulaşamıyor.

Afrika’nın HIV yetimleri

Uluslararası Sağlık Yönetim Birimleri Örgütü'nün (MSH) araştırmasına göre, Afrika kıtasındaki Nijerya 17,5 milyon yardıma muhtaç yetim sayısıyla öne çıkıyor. Ülkede 2,5 milyon çocuk HIV nedeniyle yetim kaldı.

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20/11/2022 14:37