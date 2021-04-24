Salgın tehlikesine rağmen sokağa iniyorsa halk, vardır birçok nedeni

Ali Baturay

Bu Memleket Bizim Platformu’nun düzenlediği “Federasyon Yolunda Birlikte” eylemine pandemi tehlikesi nedeniyle önceleri katılıp katılmamakta tereddüt ettim.

Ancak sonra gitmeye karar verdim, “hem bir gazeteci olarak orda olmalıyım hem de federal çözüme inanan bir birey olarak” diye düşündüm…

Biliyorum bu miting Covid-19 salgını açısından çok konuşulacak, bir süre sonra vakalar artarsa buraya bağlanacak…

Kapalı salonlarda tıklım tıklım kurultaylar yapılırken, film galaları düzenlenirken, bazı marketlerde kum atsan yere düşmeyecek oranda kalabalık varken ve aslında birçok alanda hiçbir kurala uyulmazken, şimdi suçlu miting olacak…

Daha gerilere gidin bakalım cumhurbaşkanlığı seçim sürecine, hükümetin büyük ortağı UBP ne pandemi kurallarına uymuştu ne de YSK kurallarına ama şimdi “Federasyon yolunda birlikte” eylemi için “vakaları artırdı” diyecekler.

Hükümet edenler hiçbir zaman kurallara uymadı ve denetim de yapmadı, yani imam cemaat meselesi… Biliyorum “Biri yanlış yapmışsa başkası da mı yapmalı?” diyeceksiniz, “iki yanlış bir doğru etmez” de diyebilirsiniz ama bu toplum da artık patlama noktasına geldi.

Ülkeyi yönetenlerin Covid-19 salgınıyla ve döviz kriziyle ilgili başarısızlıkları, beceriksizlikleri, umursamazlığı, böyle bir ortamda bile partizanlık yapması, reel sektöre karşı kayıtsızlığı, ülke sorunları dururken kendi iç çekişmeleri, kurultay kavgaları yapması artık bıktırdı…

Zaten salgın insanları geriyor, yönetenlerin başarısızlıklarıyla boğucu bir ortam oldu ülkede, böyle bir ortamda insanlar canı çıkacak gibi hissediyor, bu miting inanın insanlara bir nefes alma, stres atma görevi gördü…

Orada konuştuğum insanlar da salgın tehdidinden korktuğunu söylüyordu. Yani oraya gidenler öyle ucuz kahramanlık peşinde değildi, bunu söylüyorlardı da zaten…

Ancak bu miting, psikolojik bir rahatlamaydı adeta… Tabii mitingin esas amacına geldiğimiz zaman da toplumun çok büyük bir kesimi bu ülkede federal çözüme inanıyor, çözümün böyle geleceğini düşünüyor. Cumhurbaşkanının ve hükümet edenlerin de bunu görmesi gerekiyor.

Nasıl ki “iki devletliliği” savunanlar saygı bekliyor, “federal çözüme inananlar” da aynı saygıyı beklemektedir… Bugünkü eylem, federal çözüme inanan kitlenin az olmadığını göstermek içindi. Bugünkü eylem, yeni dönemde çözüm çabalarında tökezleme olacağını düşünen büyük bir kitle olduğunun bir fotoğrafıydı aslında.

Kimilerine göre bugünkü eylem “nostaljik bir iç çekmeden” başka bir şey değil ama tüm tehlikesine rağmen o yürüyüşe katılıp, o miting meydanına gitmek önemlidir. Elbette 2003- 2004 eylemleri akıldan çıkmaz ve bu eylem de yine o alanda İnönü Meydanı’nda yapıldı, o nedenle nostalji de olacak, o günler de anılacak, zaten bugün herkes o günleri andı konuştu, adeta o günlerin ruhuyla buraya geldi.

2003- 2004 ruhu bir şekilde buraları ziyaret etti ve bu kalabalığı İnönü Meydanı’na topladı. İster “gereksiz duygusallık” deyin, ister “nostalji güzellemesi” deyin, ister “gereksiz” deyin, ne derseniz deyin, güzel bir miting oldu.

Duygusallık mı? Duygusuz olmuyor işte… Duygu olmalı ki kişiyi harekete zorlasın… Nostalji mi? Oraya saplanıp kalmaz ve ders alabilirsek nostalji de faydalıdır.

Kitleler halinde sokağa çıkabilmek? Pandemi ortamında böyle kitlesel eylemler tehlikeli ama ülkeyi yönetenler de bilmelidir ki halkın canı yanarsa sokağa iner. Yarın başka sorunlar için de olabilir bu eylemler…

Eş zamanlı Güney Kıbrıs’ta da aynı temayla eylem yapıldı. Evet her iki tarafta da halkın bir bölümünün “barış, çözüm ve federasyon” talep etmesi, direkt çözümü getirmiyor, 2004’te bunun hayal kırıklığını yaşadık ama ülkeyi yönetenlere kendini göstermek, “biz buradayız ve çözümü istiyoruz” demek de önemlidir.

Ülkeyi yönetenler kararlar alırken, uygularken, mesela müzakere ederken, aklının bir yerinde bu kitlenin de olması önemlidir.

Zaman kimin haklı olduğunu gösterecek elbet, “federal model” mi, “iki devletlilik model” mi çözüm getirecek yoksa her ikisi de getirmeyecek mi? Ancak gerçek olan bir şey var, mevcut düzen sürdürülebilir değildir ve her geçen gün de bu halkı boğmaktadır, dayanılabilecek gibi değildir.

Çözümsüzlüğün elbette getirdiği sorunlar vardır ama her şeyi de buna bağlayamayız, çözüm gelene kadar da böyle süremez, mümkün değil, o nedenle çözüm gelmeden de yapılması gereken çok iş vardır ve yapılmalıdır…

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24/04/2021 22:22