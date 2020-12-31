Salgına Karşı Yeni Tedbirler Bugün Uygulamaya Girdi

Ülkede son günlerde tırmanışa geçen koronavirüs vakalarına karşı dün açıklanan yeni önlemler, bugün uygulamaya girdi.

Önlemler arasında yer alan gece kısmi sokağa çıkma yasağı ilk olarak, yılbaşı akşamında uygulanıyor. Bu gece saat 22.00’den yarın 05.00’e kadar sokağa çıkmak yasak olacak.

Bakanlar Kurulu’nun bu geceden itibaren 4 Ocak’a kadar sürecek gece 22.00 ile sabah 05.00 arasında kısmi sokağa çıkma yasağıyla ilgili onayladığı emirname, dün gece Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Emirnamede “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin kararı çerçevesinde, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışan özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar (polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, sağlık çalışanları kaymakamlıklar v.b) kısmi sokağa çıkma yasağından muaf olup, bu kişiler haricindeki bireyler için kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır” deniliyor.

Kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacak.

Dün akşam saatlerinde önce Sağlık Bakanlığı, ardından Başbakan Ersan Saner tarafından açıklanan yeni önlemler, 9 Eylül İlkokulu’nda artan vakalar üzerine önceki akşam acil toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde alındı ve hükümetçe de onaylandı.

Önlemler uyarınca ilk ve orta eğitimde yarıyıl tatili 4-15 Ocak tarihlerine çekildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasına karar verilen kararlar kapsamında bu geceden itibaren 4 Ocak’a kadar 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Yine bugünden itibaren diplomatlar hariç Güney Kıbrıs’tan geleceklerin tümü 10 Ocak'a kadar karantinaya tabi olacak.

3 Ocak tarihine kadar evlerde 10’dan fazla kişi bir araya gelemeyecek.

Ayrıca dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetlerin 18 Ocak tarihine kadar durduruldu. Bu tarihler arasında uluslararası sınavlara katılacak öğrencilerin sınavları Covid-19 tedbirleri alınmak şartı ile yapılabilecek.

TEDBİRLER

Açıklanan tedbirlerin tam metni şöyle:

“1. 31 Aralık 2020 tarihine kadar ülkelere göre belirtilen karantina kararlarının 31 Ocak 2021 saat 23.59’a kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

2.9 Eylül İlkokulu’ndaki vakalara ait yakın temaslı olduğu bildirilen kişiler karantina otellerine alınmıştır. Karantinaya alınan kişilerin dışında kalan tüm öğrenci ve öğrenci aileleri, öğretmen ve okul personelinin 10/01/2021 tarihine kadar ev izolasyonunda kalmalarına karar verilmiştir. Denetimlerde ev karantinası kurallarına uymadığı tespit edilenler hakkında Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca yasal işlem başlatılacaktır. Bu aileler belirtilen tarihe kadar evlerine misafir kabul etmeyeceklerdir.

3. KKTC deki tüm ilk ve orta eğitim okullarında yarı yıl tatilinin 04-15 Ocak 2021 (her iki tarih dahil) tarihleri arasında olmasına karar verilmiştir.

4. Dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetlerinin 31/12/2020-18/01/2021 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) durdurulmuştur. Bu tarihler arasında uluslararası sınavlara katılacak öğrencilerin sınavları Covid-19 tedbirleri alınmak şartı ile yapılabilecektir.

5. Güney Kıbrıs’ta son günlerde görülen yoğun vaka artışı nedeni ile 31/12/2020 tarihinden 10/01/2021 tarihine kadar (her iki tarih dahil) diplomatik geçişler hariç tüm geçişler karantinaya tabii olacaktır. Yılbaşı döneminde Güney Kıbrıs’ta çalışmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından karantinasız geçişlerine izin verilen kişilerin izinleri de 10/01/2021 tarihine kadar iptal edilmiştir.

6. 31/12/2020 tarihinden 04/01/2021 tarihine kadar (her iki tarih dahil) gece saat 22.00’dan itibaren sabah 05.00’a kadar geçerli olacak şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmiştir. Bu uygulamadan sağlık çalışanları, emniyet mensupları ve görevde olan kişiler muaf tutulacaktır.

7. 31/12/2020 tarihinden 03/01/2021 tarihine kadar (her iki tarih dahil) evlerde 10 kişiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştır.

8. 29/12/2020 tarih ve 237 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle uygulamaya giren açık ve kapalı alanlarda yılbaşı etkinlikleri ve bunun gibi her türlü eğlence faaliyetlerinin, işyeri açılış törenlerinin kadar yapılmamasına ilişkin karara ek olarak 03/01/2021 tarihine kadar düğün, sinema, tiyatro, doğum günü, toplu ibadet, nişan, nikah, mevlit ve sergi vb. faaliyetlerinin de eklenmesine ve bu faaliyetlerin de durdurulmasına karar verilmiştir.”

Açıklamada, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 4 Ocak’ta yeniden toplanarak durum değerlendirmesi yapacağı da belirtildi.

Bu habere tepkiniz:



31/12/2020 09:42