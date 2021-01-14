Salgına rağmen Güney'de sondaj çalışmaları sürüyor

Güney Kıbrıs Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Natasa Pilides, salı günü, Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) lisanslı enerji şirketlerinin salgın nedeniyle dünyanın pek çok yerinde projelerin askıya alınmasına rağmen programlarına bağlı kalmaya devam ettiklerini açıkladı.

Pilides, Rum Meclis Enerji Komitesini, Bakanlığın hidrokarbon keşfi, Kıbrıs sondaj çalışmaları programının devamı ve doğal gaz ile ilgili genel planları ve aynı zamanda Kıbrıs Hidrokarbon Şirketinin faaliyetleri konusunda bilgilendirdi.



Pilides, Komite toplantısından sonra basına yaptığı açıklamada, Kıbrıs MEB’indeki faaliyetlerin 2021 yılının ikinci yarısı için planlandığını belirterek, bunun Kıbrıs için çok olumlu olduğunu çünkü dünyada pek çok şirketin pek çok ülkede sayısız sondaj parselini terk ettiğini vurguladı.

"Program 2021’de devam edecek ve yapılan görüşmeler bizim için çok olumludur” diyen Bakan, salgının tüm dünyayı etkilemeye devam ettiğinin dikkate alınması gerektiğini belirterek 2021 yılının ikinci yarısında durumun sondaj çalışmalarının devam etmesi koşullarını yaratması dileğinde bulundu.

Bakan ilgili bir soruya, 2020 ortaya çıkan ertelemelerin tüm takvimi etkilemediği ve Kıbrıs’ın 2025-2026’da doğal gaza sahip olması yönündeki planların devam ettiği yanıtını verdi ve “bu aşamada, bir gecikme yok ve salgınla her şey iyi giderse bu planların başarılacağını umuyoruz” yanıtını verdi.

Rum Bakan başka bir ilgili soruya, şirketlerin Türkiye nedeniyle gecikmeler yaşamadığı cevabını verdi. Gelecek aylarda kaç sondaj çalışması beklendiği konusunda Bakan, tüm ruhsatlandırılmış şirketler tarafından Kıbrıs MEB’inde sondaj çalışmaları beklendiğini ve tüm ortaklarla bu konuda görüşmelerin gerçekleştirildiğini söyledi.

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14/01/2021 08:43