Salgından Çıkışın Umudu Covid-19 Aşıları Dünyada Uygulanmaya Başladı

Dünyada yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı bağışıklık sağlamayı amaçlayan aşı çalışmaları, bir yıldan kısa sürede ilk sonuçlarını verdi. Potansiyel Covid-19 aşılarından ikisi, klinik denemeler dışında virüsten koruma amacıyla insanlara uygulanmaya başladı.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısı, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumunun (MHRA) 2 Aralık'ta yaygın kullanımına onay vermesiyle "dünyada tescillenen ilk Covid-19 aşısı" oldu.

MHRA bugün de Oxford Üniversitesinin İngiliz-İsveç ilaç şirketi Astra/Zenaca iş birliğinde geliştirdiği aşının yaygın kullanımına onay verdi. Aşı, dünyada sağlık kurumlarınca tescil edilen ikinci Covid-19 aşısı olarak kayda geçti.

Aşı çalışmalarında bir yıldan az zamanda kaydedilen başarı, Covid-19 salgınının yaygın bir aşılama programıyla kontrol altına alınabileceğine dair umutları arttırdı.

Pfizer/BioNTech aşısı, İngiltere'nin ardından ABD ve Avrupa ülkelerinde kullanıma girdi. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) 11 Aralık'ta söz konusu aşının acil kullanımını onaylarken, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da Avrupa Birliği (AB) 21 Aralık'ta üye ülkelerde kullanımına onay verdi.

Pfizer/BioNTech aşısı, ilk kez 8 Aralık'ta İngiltere'de 91 yaşındaki Kuzey İrlandalı Margaret Keenan'a uygulandı. ABD'de ilk kez 14 Aralık'ta New York'ta çalışan 52 yaşındaki Afro-Amerikalı hemşire Sandra Lindsey'e yapılan aşı, Avrupa ülkelerinde 27 Aralık'ta uygulanmaya başlandı.

Bu arada FDA, Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) desteğinde geliştirdiği Covid-19 aşısının acil kullanımına da 19 Aralık'ta onay verdi.

Aşı, ilk kez 21 Aralık'ta Connecticut eyaletinde Afro-Amerikalı hemşire Mandy Delgado'ya uygulandı. ABD Sağlık Bakanı Alex Azar ile Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, 22 Aralık'ta aşıyı yaptırarak güvenli olduğu mesajını verdi.

Öte yandan Çin'de ve Rusya'da daha önce kısıtlı kullanımına izin verilen aşılar, klinik deneme dışında insanlara uygulanmaya ve başka ülkelere tedarik edilmeye başlandı.

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30/12/2020 13:15