Salgından Etkilenenlerin Sayısına Her Gün Yüzlerce Kişi Ekleniyor

Çin'de Vuhan kentinde "gizemli hastalık" ya da "gizemli zatürre" adlarıyla ortaya çıkan ve kısa sürede salgına dönüşen yeni tip koranavirüs (2019-nCoV) dolayısıyla bugüne kadar 132 can kaybı yaşandı. Ülkede 5 bin 974 kişiye bulaşan virüs, alınan önlemlere rağmen durdurulamıyor.

Şiddetli akut solunum yolu sendromuna (SARS) yüzde 80 benzerliği bulunan ve geniş önlemler alınmasına rağmen durdurulamayan yeni tip koronavirüs yüzünden yaşanan can kaybı ve virüs bulaşan kişi sayısının bir haftada zirveye çıkması bekleniyor.

Yeni tip koronavirüse yönelik bazı bölgelerde şehirler arası otobüs seferlerinin durdurulması ve şehir içi toplu ulaşımın durdurulması gibi ciddi önlemler alınmasına rağmen, virüs şimdiye kadar 132 can aldı.

Virüse yakalandığı kesinleşen kişi sayısı ise 5 bin 974 oldu, binlerce kişi de müşahede altına alındı.

Koronavirüsten etkilenen kişi sayısı, 2003'te ülkede görülen SARS salgını sırasındaki vaka sayısını da geçti.

Çin hükümeti, virüse yönelik ilk başta "bulaşıcı değil" şeklinde açıklama yaparken daha sonra insandan insana temas ve hava yoluyla "kesinlikle bulaşıcı" olduğunu açıkladı.

Son günlerde virüsün bulaştığı kişi ve neden olduğu ölümlerin sayısı hızla yükselirken Pekin yönetimi, henüz bu hızı dizginleyebilmiş ve çare üretebilmiş değil.

Ülkede salgınla mücadele önlemleri kapsamında, din ve inanç gruplarını tapınak ve mabetleri geçici olarak kapatıldı, okulların yarıyıl tatilleri ve Bahar Bayramı tatili uzatıldı.

İnsanlara kalabalık ortamlarda bulunmamaları, maskesiz sokağa çıkmamaları ve hijyen kurallarına azami riayet etmeleri tavsiye edilirken virüs Çin dışındaki birçok ülkeye de sıçradı.

Çin'de Bahar Bayramı tatilindeki büyük şehirler yeni tip koronavirüs salgınıyla da iyice sessizliğe büründü, sokaklar boşaldı.

11 OCAK'TA VİRÜS SALGINA DÖNÜŞTÜ

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edildi. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıkladı.

Huanan Deniz Ürünleri Pazarı, 1 Ocak'ta söz konusu "gizemli vaka" nedeniyle kapatılırken Vuhan Belediyesi, 5 Ocak'ta virüsün SARS ya da MERS hastalıkları olmadığını bildirdi.

Çinli bilim insanları, 9 Ocak'ta söz konusu "gizemli zatürreyi", yeni tip koronavirüsü olarak tanımladı.

Vuhan yerel hükümeti, 11 Ocak'ta virüsün salgına dönüştüğünü açıkladı ve ilk can kaybı yaşandı. Bilim insanları, virüsün SARS'a yüzde 80 benzerlik gösterdiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs, 14 Ocak'ta ilk defa Çin dışında görüldü. Tayland hükümeti, Vuhan'dan gelen bir kişide virüsün tespit edildiğini açıkladı.

Japonya, 16 Ocak'ta virüsle ilgili ilk vakanın tespit edildiğini duyurdu; aynı gün virüs Vuhan'da 41 kişide daha görüldü.

Taylan'da 17 Ocak'ta yeni tip koronavirüs bulaşan ikinci vaka ortaya çıktı. Vuhan'da 18 Ocak'ta 59 kişide daha virüs tespit edildi, can kaybı 3'e çıktı.

Virüs, 19 Ocak'ta Guangdong eyaletine bağlı Şıncın kentine sıçradı ve ilk vaka görüldü. Vuhan'da ise 20 Ocak'ta 136 yeni vaka tespit edildi. Başkent Pekin'de 20 Ocak'ta 2 kişide, Güney Kore'de de ilk vaka tespit edildi.

21 Ocak'ta virüsten etkilenenlerin sayısı 300'ü aştı ve 6 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 22 Ocak'ta virüsün bulaştığı kişi sayısı 440'a çıktı, can kaybı 9'a ulaştı.

DSÖ, "ULUSLARARASI ACİL DURUM" İLAN ETMEK İÇİN YETERLİ KANIT BULUNMADIĞINI AÇIKLADI

Vuhan ve Icou'da 23 Ocak'ta salgının yayılmasını önlemek için toplu ulaşım araçları geçici olarak durduruldu. Bu kapsamda, kentlerdeki otobüs metro feribot seferleri durdurulurken, Vuhan'da hava ve demiryollarının dış hat seferlerine ikinci bir açıklamaya kadar ara verildi.

Vuhan yerel hükümeti, halka maske takması çağrısı yaparak özel nedeni bulunmayanların şehri terk etmemesini talep etti.

Ülkede, 22 Ocak-8 Şubat tarihlerinde grup tur hizmeti verecek bütün turizm acentelerinin faaliyetleri askıya alındı.

Çin Sanayi ve Enformasyon Teknoloji Bakanlığı, 2019-nCoV nedeniyle büyük çaplı maske taleplerinin karşılanması için acil durum koordinasyonu başlattı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), merkez üssü Vuhan olan yeni tip koronavirüs nedeniyle uluslararası acil durum ilan etmek için yeteri kadar kanıt bulunmadığını açıkladı.

Çin'de 24 Ocak'ta ölü sayısı 26'ya, virüs bulaşan kişi sayısı 830'a çıktı. Hubey'de Çin basınının ifadesiyle "mühürlenen şehirler"in sayısı 13'e çıkarak, bu durum 30 milyondan fazla kişinin hayatını etkiledi.

VUHAN'DA 3 ŞUBAT'A KADAR BİN YATAKLI HASTANE İNŞA EDİLECEK

Başkent Pekin'de de salgını önleme tedbirleri çerçevesinde önemli turistik alanlardan Yasak Saray, Çin Seddi'nin bazı bölümleri, Ulusal Kütüphaneyle bazı turistik alanlar ziyarete kapatıldı.

Pekin dahil birçok kentte Bahar Bayramı süresince dini etkinliklerin yapılması geçici olarak durduruldu. Bu kapsamda, Pekin'deki tapınak, kilise ve camilerin kapılarına salgınla mücadele çerçevesinde geçici olarak dini faaliyetlerin durdurulduğunu belirten bildiri asıldı.

Ulusal Sağlık Komisyonu, 3 Şubat'a kadar Vuhan'da bin yataklı bir hastane inşa edileceğini açıkladı.

Ülkede 25 Ocak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 41, virüs kaptığı teşhis edilen kişi sayısı bin 287'ye çıktı, 13 bin 967 kişi de müşahede altına alındı.

HONG KONG'DA, "EN YÜKSEK ALARM DURUMU" İLAN EDİLDİ

Vuhan'a 450 askeri sağlık personeli sevk edildi. Hong Kong'da, Çin'deki virüs salgını nedeniyle "en yüksek alarm durumu" ilan edildi, Çin Yeni Yılı kutlamaları iptal edildi.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, kentteki tüm okulların yarıyıl tatilini 17 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Vuhan'a bin 500 yataklı ikinci hastane inşa edileceği duyurulurken Vuhan'da trafik yoğunluğunu azaltmak için hususi araçların kullanımı yasaklanarak halka ücretsiz hizmet vermesi için 6 bin taksi kiralandı.

Hubey'de toplu ulaşımın geçici durdurulması 4 şehirde daha genişletilerek, toplam mühürlü şehir sayısı 17 oldu.

VİRÜS, HASTALIK BELİRTİSİ GÖSTERMEDEN VÜCUTTA FAALİYETTE BULUNABİLİYOR

Yeni tip koronavirüs üzerinde yapılan bilimsel çalışma, virüsün herhangi bir hastalık belirtisi göstermeden de vücutta faaliyette bulunabileceğini ortaya koydu.

Çin Komünist Partisinin aralarında Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakan Li Kıçiang'ın da bulunduğu en yüksek 25 yetkilisinin yer aldığı Politbüro Komitesi, yeni tip koronavirüs gündemiyle toplandı.

Şi, salgın nedeniyle ülkenin ciddi bir durumla karşı karşıya kaldığını en yüksek ağızdan ilan ederek ilaç ve malzeme tedarikinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Toplantıda, salgınla mücadele konusunda "Merkezi Hükümet Yeni Tip Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Çalışma Grubu" kuruldu.

Öte yandan Pekin'den diğer kent ve eyaletlere uzun yol otobüslerinin seferleri geçici olarak durduruldu.

Ülkede, 26 Ocak'ta can kaybı 56'ya, virüsten etkilenen kişi sayısı bin 975, müşahede altındakilerin sayısı 21 bin 556'ya yükseldi.

Tiencin kentinden diğer kent ve eyaletlere uzun yol otobüs seferleri durduruldu.

SALGIN BİTENE KADAR YABANİ HAYVAN TİCARETİ YASAKLANDI

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yapılan ilk bilimsel çalışmaların Çin'e özgü yılan ve yarasa türlerini işaret etmesi sonucu, ülkede salgın bitene kadar yabani hayvan ticareti yasaklandı.

Çin Afet Kontrol ve Önleme Merkezi, virüsü kontrollü şekilde tecrit ederek aşı geliştirme çalışmalarına başladı.

Ulusal Sağlık Komisyonu, virüsün kuluçka süresinin 14 güne kadar çıktığını ancak kuluçka evresinde bile bulaşıcı olduğunu, yayılma hızının gittikçe arttığını açıkladı.

Salgın nedeniyle Pekin, Şanghay ve Çongçing kentlerinde yarıyıl tatili uzatıldı. Vuhan Belediyesi, salgın ve Bahar Bayramı'nın etkisiyle 5 milyondan fazla Vuhanlının kentten ayrıldığını açıkladı.

Ülkede, 27 Ocak'ta salgın nedeniyle ölü sayısı 80, virüsten etkilenen kişi sayısı 2 bin 744'e yükseldi, müşahede altına alınanların sayısı 30 bin 453'e çıktı. Devlet Konseyi kararıyla Bahar Bayramı, 3 Şubat'a kadar uzatıldı.

SALGINLA MÜCADELEYE 8,74 MİLYAR DOLAR AYIRILDI

Başbakan Li, yeni tip koronavirüs salgının merkez üssü Vuhan'a "Merkezi Hükümet Yeni Tip Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Çalışma Grubu" lideriyle teftiş ziyaretinde bulundu.

Çin Maliye Bakanlığı ve Ulusal Sağlık Komisyonu, salgınla mücadeleye 8,74 milyar dolar ayrıldığını duyurdu.

Çin'deki SARS uzmanlarından Lin Ciangtao ve Cong Nanşan, virüsten etkilenen sayısının bir haftada zirveye çıkabileceği uyarısında bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Komünist Parti mensuplarına halkın çıkarlarını her şeyin üstünde tutmaları çağrısında bulundu. Ayrıca Pekin'de koronavirüsten ilk can kaybı yaşandı.

Ülkede, 28 Ocak'ta yeni tip koronavirüsten can kaybı 106'ya, virüs teşhisli hasta sayısı 4 bin 515'e, müşahede altındakilerin sayısı 44 bin 132'ye çıktı.

Hubey'e diğer kent ve eyaletlerden 4 binden fazla sağlık personeli takviyesi yapıldı.

Ülkede bugün itibarıyla ise can kaybı 132'ye, virüs bulaşan hasta sayısı 5 bin 974'e, müşahede altındaki hasta sayısı 59 bin 990'a çıktı.

ÇİN'DE KENT VE EYALETLERE GÖRE, CAN KAYBI VE SALGIN RAKAMLARI

Ülkede bugüne kadar meydana gelen can kaybı vakalarının 125'i yeni tip koronavirüsün merkez üssü Hubey'de olurken; Hınan, Haynan, Hıbey, Heylongciang eyaletlerinde, Pekin ve Şanghay kentlerinde birer can kaybı yaşandı.

Bununla merkeze doğrudan bağlı şehirlerden Pekin'de 91, Şanghay'da 66, Tiencin'de 24, Çongçing'de 132 enfekte vaka tespit edilirken eyaletlerde ise virüsten etkilenen kişi sayısı şu şekilde gerçekleşti:

"Hubey'de 2 bin 714, Guangdong'da 188, Cıciang'da 173, Hınan'da 168, Hunan'da 143, Anhui'de 106, Şandong'da 95, Sıçuan'da 90, Fucien'de 73, Ciangsu'da 99, Şaanşi'de 56, Yünnan'da 51, Haynan'da 43, Hıbey'de 48, Heylongciang'da 37, Liaoning'de 36, Şanşi'de 27, Gansu'da 24, Guicou'da 9, Cilin'de 9, Çinghay'da 6."

Özerk bölgelerden Sincan Uygur'da 13, Ningşia Hui'de 12, İç Moğolistan'da 16, Guangşi Cuang'da 58 kişi virüsten etkilendi.

Bunun yanı sıra Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 8, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 7 kişide virüs tespit edildi.

29/01/2020 13:47