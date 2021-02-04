Salgının gidişatını değiştirebilecek adım: AstraZeneca ve Pfizer-BioNTech’ten karma aşı

Corona virüsü salgını dünya genelinde hız kesmeden can almaya devam ederken, bir yandan da mutasyon endişesi sürüyor. Virüse karşı geliştirilen aşılar onay alarak uygulanmaya başlasa da, ilaç şirketlerinin mutasyona karşı çalışmalarının da olduğu biliniyor.

Ancak aşılarla ilgili en büyük sorun, üretim kapasiteleri ve stoklarda yaşanan yetersizlik. Dünya genelinde en çok sipariş alan aşılardan AstraZeneca ve Pfizer-BioNTech, 2021 yılı için koydukları teslimat hedeflerini tutturamıyor. Son olarak AstraZeneca, mart ayı sonuna kadar yapacağı teslimatların yüzde 60 düştüğünü duyurmuştu.

İşte bu noktada hem ilaç şirketleri hem de ülkeler farklı alternatifler üzerinde çalışıyor. Bunlar arasında aşının tek doz olarak uygulanması, iki doz arasındaki sürelerin uzatılarak daha çok kişiye ulaşılması ve iki dozu farklı aşılarla tamamlamak gibi seçenekler öne çıkıyor.

50 YAŞ ÜZERİ 800 KİŞİ KATILACAK



Bu kapsamda İngiltere’de önemli bir gelişme yaşandı. AstraZeneca’yla birlikte aşıyı geliştiren Oxford Üniversitesi uzmanları, AstraZeneca aşısıyla Pfizer-BioNTech aşısının birlikte uygulanacağı testlerin başlayacağını duyurdu. Çalışmada yer alacak isimlerden Oxford’da görevli aşı uzmanı Matthew Snape, testlere 50 yaş üzeri, daha önce aşı olmamış ve yüksek risk grubundaki 800 kişinin katılacağını ifade etti.

BİRİ VİRAL VEKTÖR DİĞERİ mRNA



Aşıların 4-12 hafta arayla uygulanacağını belirten Snape, çalışmanın sonuçlarını yılın ikinci yarısında Haziran ayı itibarıyla almayı umduklarını vurguladı. AstraZeneca, daha önce Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısıyla da birlikte kullanım için çalışma başlattıklarını duyurmuştu. Her iki aşı da geleneksel viral vektör yöntemiyle geliştirilirken, mRNA yöntemiyle geliştirilen Pfizer-BioNTech aşısıyla ortak kullanımdaki sonuç merakla bekleniyor.

CDC: AŞILARI KARIŞTIRMAYIN



ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), aşıların karma olarak kullanılmasıyla ilgili kritik bir uyarıda bulunmuştu. Aşıların karıştırılmaması gerektiğini savunan CDC'den yapılan açıklamada, “mRNA bazlı Covid-19 aşıları birbirleriyle ya da diğer aşılarla kullanımda karıştırılmamalıdır. Bu tip karma kullanımın güvenliği ya da etkinliği henüz değerlendirilmedi” ifadeleri kullanıldı.

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04/02/2021 10:06