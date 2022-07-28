Salgının merkez üssü netleşti! Bilim insanları ortak karara vardı

Dünya Sağlık Örgütü, bilim insanlarının bir laboratuvar sızıntısı da dahil olmak üzere Covid-19 pandemisinin tüm olası kökenlerini araştırmaya devam etmelerini tavsiye etmişti.

CNN International'ın haberine göre; yeni yayımlanan iki çalışma farklı yaklaşımlar benimsese de sonuçlar ortak çıktı. Çin'in Wuhan kentindeki Huanan Deniz Ürünleri Pazarının, büyük olasılıkla koronavirüsün merkez üssü olduğu belirlendi.Dünyanın dört bir yanından bilim insanları, mekansal ve çevresel bir analiz yapmak için haritalama araçlarını ve sosyal medya raporlarını kullandılar. Yayımlanan çalışma sonuçları 2019'un sonlarında pazarda satılan canlı hayvanların koronavirüse yol açtığını gösterdi.

Pazarda satılan canlı hayvanların birbirine yakın olması mikrop ve virüs geçişlerini kolaylaştırdı.Araştırmacılar, en erken Covid-19 vakalarının pazarda bu canlı hayvanları satan satıcılar veya oradan alışveriş yapan kişiler arasında merkezlendiğini belirledi.

Canlı veya yakın zamanda kesilmiş hayvanların satıldığı beş tezgahın yakınlığı, insan vakalarının habercisiydi.

Diğer bir araştırmaysa çalışmalarını moleküler bir yaklaşımla sürdürdü.

Yapılan çalışmada hayvandan insana ilk bulaşmanın muhtemelen 18 Kasım 2019 civarında gerçekleştiği ve bulaşmanın Huanan pazarıyla doğrudan bağlantısı olan insanlarda görüldüğü gözlemlendi.

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28/07/2022 11:12