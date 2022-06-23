Salih Kuzey’in sünnet töreninde çam fidanları dağıtıldı

Gazeteci Güven Arıklı ve eşi Melahat Arıklı, geçtiğimiz hafta sonu büyük bir mutluluk yaşadı.

Arıklı çifti, biricik oğulları Salih Kuzey için sünnet töreni düzenledi.

Aile arasında yapılan törende Arıklı ailesini bu özel günde dostları yalnız bırakmadı, yaşanan mutluluğa ortak oldu.

Sünnet töreninde alışılagelmişin dışında şeker, pastiç ya da magnet gibi çeşitli hediyeler yerine davetlilere çam fidanları dağıtıldı.

Ülkemizin çeşitli bölgelerinde son günlerde çıkan orman yangınları sonucu binlerce ağaç yok olurken ve kimi vatandaşlar ağaçlandırma çalışmaları için kampanyalar başlatırken Güven ve Melahat Arıklı çifti ise ülkede baş gösteren orman yangınları sonrası ağaçlandırmanın önemine değinmek için farklı bir projeye imza attı.

Sünnet töreninde çam fidanları dağıtarak duyarlılık örneği sergileyen Arıklı çiftinin bu düşüncesi, davetliler tarafından da takdirle karşılandı.

Toprağa ve doğaya sahip çıkılmasının önemine dikkat çeken Arıklı çifti, bu örnek davranışlarıyla “Doğamızı ağaçlarımızı koruyalım” mesajı verdi.

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23/06/2022 18:24